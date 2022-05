"Líbilo se mi, jak se Stárek z gólu radoval, i když je to v uvozovkách jen za béčko," chválil mladíka předseda klubu David Vedral.

Jeho Velvary duel proti tabulkově podstatně horším hostům, kterým vážně hrozí sestup, neodehráli moc dobře. Nedali řadu šancí a hosty až moc často pouštěli do nadějných pozic.

Držel je Stárek. Ač je malý, trefil se i hlavou. Druhý gól byl kuriózní. Velvary sportovně vrátily soupeři míč po ošetřování, ale stoper ač měl míč u nohy, vůbec nehrál. A tak Stárek merunu čapl a dal gól.

Když Líbeznice v 88. minutě vyrovnala, zdálo se, že bod odveze. Pak ale Stárek zaúřadoval potřetí a v nastavení rozhodl. "Nakonec to uhráli, to je dobře. Měli velký tlak, byli lepší, ale málem se to nepovedlo, hráli totiž moc profesorsky," říkal na adresu svého klubu David Vedral.

A legraci se si dělal z koncovky některých borců, hlavně jinak šikovného Václava Podivínského. "Jde sám na bránu a chlapi už mají jasno, že zabije gólmana. A taky že jo, jakoby nebylo kolem něj tolik místa," chechtal se předseda.