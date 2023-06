Proti slovům hřebečského hrajícího trenéra Miroslava Nováka po utkání fotbalového krajského přeboru v Doksech se ostře vymezil starosta obce Stanislav Machulka. Novák ho nařkl, že mu sprostě nadával oblečen v pořadatelské vestě, což Machulka odmítl.

SK Doksy - SK Hřebeč 2:2, KP, 3. 6. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

„Za mne byl problémem tohoto jinak velmi pěkného zápasu právě pan Novák a jeho chování. Neustálé provokace, na konci míč vzteky nastřelený směrem na naši tribunu a fanoušky, na které sprostě pokřikoval. Naštěstí je tam síť. Podle mne není ze Hřebče, u nás v Doksech byl vůbec poprvé a nechápu, jak si může dovolit hodnotit mou práci,“ narážel Machulka na to, že Miroslav Novák prohlásil, že zatímco ve Hřebči starostka pořádá den pro děti, on coby první muž úřadu v Doksech, při fotbale jako pořadatel nadává protihráčům.

„Nejsem kliďas, ale stál jsem v pohodě téměř pořád v rohu hřiště. Jednou jsem se bavil s pomezním rozhodčím Asníkem o ofsajdu, to přiznám, ale zásadní bylo až to, když se pan Novák rozjel se svými provokacemi. Pak jsem mu jedno sprosté slovo řekl. To ho neopravňuje k tomu, aby hodnotil mou práci v Doksech, kde jak opakuji, byl podle mne poprvé v životě,“ pokračoval Machulka.

Podle něj zápas neskončil pro hosty vítězně (gól na 2:2 dostali v nastaveném čase z penalty), a tak byli naštvaní. „Přitom kdyby náš tým proměnil šance, museli bychom vyhrát. Soupeř nás na podzim jasně porazil, a asi si myslel, že to tak bude znovu. Jenže se nestalo, oni nemohli slavit výhru v krajském přeboru, proto začali s útoky a provokacemi. A pan Novák byl nejaktivnější,“ dodal Stanislav Machulka.

My doplňme, že fotbalové kluby Doks i Hřebče paradoxně dost věcí fotbalově spojuje: oba subjekty výborně spolupracují s obcí, mají krásné areály, výborné hráče, hrají vysokou soutěž, o které se jejich předchůdcům nesnilo. Že si právě teď nic nedarovaly, protože oběma jde v tabulce o hodně, snad nevykope válečnou sekyru na dlouho. Vždyť třeba Hřebeč, pokud překvapí a akceptuje postup do divize, by rázem takto Doksům (a nejen jim) mohla pomoci, aby nespadly. I když body si musí uhrát samy.