Výbornou jarní část ukázaly fotbalové celky Doks a Průhonic, ale osud tomu chtěl, že teprve vzájemný souboj v posledním kole krajského přeboru měl rozhodnout, kdo se zachrání a kdo s největší pravděpodobností spadne. Osud byl nakloněn hostům, domácí museli žehrat na mizernou koncovku, čistých šancí měli víc. Na jejich počet však fotbal svoje tabulky nepočítá, on bere jen góly.

Doksy - Průhonice souboj o záchranu krajského přeboru patřil hostům v bílém, ti po obratu vyhráli 2:1. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Doksy přitom začaly nejlépe jak mohly. Už po pěti minutách si asi nejlepší hráč zápasu Galbavý došel pro faul a rozhodčí Miroslav Vlk neváhal – pokutový kop. Mladičký brankář Borovička pak sice Galbavého vychytal, ale dorážku hlavou už mít nemohl.

Trojka Průhonic se ale později stala hrdinou celku z pražského předpolí, protože několikrát svoje spoluhráče fantastiky podržela.

Hosté totiž v poli působili lépe než Doksy, ale šancí měli prakticky celé utkání víc domácí.

Nejvíc si trhali vlasy v úvodu druhé části, kdy nejprve zahodil tutovku Galbavý a pak Borovička vychytal při obrovském závaru dokonce dvakrát Galbavého a pak ještě Nesládka.

Jak se to má s fotbalovým pořekadlem Nedáš? Dostaneš! Se Doksy přesvědčily po hodině hry, kdy Mezei z nenápadné akce vyrovnal, ale situace byla dál otevřená.

Oba celky tušily, že jejich třetí sok, Kutná Hora, už asi vyhraje nad Dobříší, takže potřebovaly tři body a ne jeden. Oba se tak snažily dál.

Blíž rozhodnutí byly v 83. minutě zase domácí, ale po hezké akci pálil Větrovec jenom do Borovičky. A jak už to v nelítostném fotbale platí od nepaměti, soupeř okamžitě trestal. Po nenápadném centru a teči se k hlavičce dostal střídající Jemelík a Tesaře překonal.

Průhonice sice neměly takový kotel jako při nedávném finále poháru, ale i tak jejich hlouček slavil hodně nahlas, protože správně tušil, že tohle vedení už si vzít nenechají.

„Doufejme, že tahle výhra už bude znamenat záchranu, protože nikdo pořádně neví a bylo by hořké, kdyby to nevyšlo,“ říkal kouč hostů Rudolf Kahle, podle něhož byl zápas těžký hlavně psychicky. „Dostali jsme gól z první akce, kdy jsme nepohlídali Galbavého, o kterém každý v přeboru ví. V kabině jsem pak klukům říkal, jestli vidí kvalitativní rozdíl mezi oběma týmy, tak ho musí přenést na hřiště, protože jsme vlastně nevystřelili na bránu,“ hodnotil kouč Průhonic, podle něhož bylo zásadní, že tým přežil šance Doks v úvodu druhé části. „Asi jsme si mysleli, že budeme pokračovat tak dobře jako v první půlce, ale nakonec nás držel brankář a Jirka byl fantastický,“ chválil kouč mladého Borovičku a dodal: „Mohli jsme samozřejmě dostat i gól na 2:1, ale myslím, že záchrana byla za to jaro zasloužená. Jemelíka jsme tam dali, i když není doléčený a vyšlo to, takže si dáme nějaké řízky a pivo a slavíme,“ usmál se Kahle.

To domácí byli hodně smutní. Brankář Jaroslav Tesař prošel i ligovými boji, ale i tak seděl před kabinami jako bez duše, stejně tak někteří jeho mladší kamarádi. Předseda klubu Marek Mařík je povzbuzoval, že jsou mnohem důležitější věci než je fotbal. A trenér Martin Škvára? Fotbal je pro něj alfou a omegou, dává mu hodně, ale tentokrát mu radost neudělal. „Viděl jste sám, prostě jsme nedali šance. Krásné vypracované šance, naopak protivník promění dvě nešance po centrech. Přitom Pepa Galbavý hrál nádherný zápas, ale šance prostě nedal ani on. Je to škoda,“ litoval Martin Škvára a jeho kamarád a kolega ze střídačky Tomáš Procházka doplnil, že prohra bolí hlavně kvůli tomu, že Doksy na jaře ukázaly, že na soutěž mají. „Bodovali jsme proti drtivé většině týmů, proto mě to štve. Kdybychom na to neměli, neřeknu ani popel, prostě jsme na to nebyli připravení. Ale byli jsme, proto je to škoda,“ dodal.

My dodejme, že sledován byl i výkon rozhodčích, s nimiž nakonec ani jeden tým problémy neměl. Hosté se sice dvakrát zlobili, že nedal domácí červenou kartu (za stažení unikajícího hráče a pak za ruku), domácí se zase divili, že ve druhém poločase rozhodčí evidentně ukázal pokutový kop po zákroku na Nesládka, ale když přiběhl k bráně, zapískal faul proti Doksům. Aspoň se nikdo po zápase nemusel hněvat, rozhodnutí přišlo z férových situací.

Doksy – Průhonice 1:2 (1:0). Branky: 5. Galbavý - 60. Mezei, 84. Jemelík. Rozhodčí: Mir. Vlk. Diváků: 300.