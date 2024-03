Jestli však Švermov nachystal sokovi šok, tak ten kontroval ještě ostřeji. Za pár minut sklapla Csaplárova past a bylo vyrovnáno.

Křenek totiž zpoza vápna trefil v běhu tak krásně, že se přihlásil do soutěže o gól roku. A vzápětí unikl do uličky Fujdiar a zavěsil na 2:2.

Souboj o druhé místo se Kladnu povedl, Meteoru nastřílelo čtyři góly

Libušín ale zdrcené Švermováky nedorazil. Křenek v tutovce na malém vápně netrefil dobře a Obradovič poslal hlavičku ze dvou metrů vedle tyče… A když rozhodčí Vašíček neviděl evidentní ruku domácí obrany ve vápně, domácí se oklepali.

V poslední minutě navíc brankář Poráčaninovi skočil míč, obrana mu nejprve pomohla, ale druhou ránu už střídající Starý poslal do poloodkryté brány – 3:2!

Švermov díky tomu dál v boji o záchranu dýchá, Libušínu se přiblížil na rozdíl jediného bodu.

„Prakticky celý zápas na těžkém terénu jsme byli lepší, ale individuálními chybami jsme jim darovali všechny tři góly. Za stavu 2:0 jsme se ještě vzchopili, to bylo krásný, ale pak nás mrzí dvě neproměněné tutovky. Byla tam i jasná penalta za ruku ve vápně, bohužel hlavní rozhodčí mi řekl, že ji neviděl,“ litoval lodivod Libušína Josef Fujdiar starší.

Domácí David Müller byl rád, že oproti poslední přípravě s Tuchlovicemi zahrálo mužstvo diametrálně jinak. „Výtky si vzali kluci k srdci, šlapali a přineslo to ovoce. V poločase jsem jim neměl prakticky co vytknout, nabádal jsme je k trpělivosti a to se vyplatilo, vedli jsme 2:0. Bohužel jsme soupeře posadili do sedla chybami při nakopávaných míčích. Pak jsme se o výsledek strachovali, dokonce nám hrozila penalta, ale rozhodčí ji tak neposoudil,“ ulevil si nový kouč Švermova.

A nabádal hráče, aby hráli až do konce, což se vyplatilo. „To ano, protože jsme dali gól možná i tečovanou střelou. Štěstí se k nám otočilo čelem, navíc se trefil střídající Staroch (Starý), tohle nám vyšlo,“ usmál se a celkově pochválil jak staré pasty Poláka, Doubek, Duška či Marka, tak i mladé hráče Nedvěda nebo Hlavsu. „Měl těžký úkol, hlídat Obradoviče, a splnil ho do puntíku,“ dodal Müller, který zatím nezná částku za první výhru na lavičce, se kterou ho bude nahánět klubový pokladník.

Komplikací, která mu radost kalila, je zranění jediného hrotového útočníka Olivera Vaňka. Ten má s poraněnými vazy minimálně na čtyři týdny s fotbalem utrum.

Baník Švermov – Baník Libušín 3:2 (0:0). Branky: 58. Vydra, 63. Vaněk (PK), 90. Starý – 67. Křenek, 69. Fujdiar. Rozhodčí: Vašíček. Diváků: 100.