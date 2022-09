„Bohužel když se to, tak se to,“ ulevil si Martin Škvára. Jeho tým nemá zase ani bodík, navíc přišel o zraněné hráče a v Dobříši po odstoupení Chaloupky, Samka, Balíka, Havelky a Dlouhého dohrával v deseti.

Výkon ale zlý nebyl. Přestože v úvodu Neuman nedal velkou šanci a domácí šli do vedení po rohu neobsazeným zkušeným Talůžkem, hosté rychle odpověděli. Také p rohu, kdy se míč dostal ke Škvárovi juniorovi, jenž nahradil zraněného Chaloupku, a ten konečně dal dokeský gól ze hry.

Před skvělou návštěvou možná i tří stovek diváků překvapovali hosté i hrou, do poločasu ji měli úplně pod kontrolou a dokonce byli lepší než domácí, kteří poslední tým tabulky evidentně podcenili.

Po pauze už Dobříš přidala a a dvacet minut před koncem pěknou střelou Procházky zápas rozhodla. Doksy také měly šance, ještě před svým nuceným střídáním hlavně dvě střely Dlouhého mohly vyjít, ale pokaždé mířil nad. Možnost měl i veterán Stuchlý, ale ani on neuspěl, a ta Doksy zase končí s nulou a to je čeká lídr tabulky z Nespek.

„Všechno je teď proti nám, ale kluci strašně moc dřou a já věřím, že vydržíme myslet pozitivně. Do vyšší soutěže jsme šli dobrovolně a vzdávat se nebudeme. Kluky to fotbalově posouvá výš a já jsem rád, že to hrajeme. Horší je, že se nám ztenčil kádr, ale snad se vrátí Nesládek, jenž byl jako svědek na svatbě,“ dodal Martin Škvára.

Dobříš – Doksy 2:1 (1:1). Branky: 23. Talůžek, 69. Procházka - 25. Škvára. Rozhodčí: Poklop. Diváků: 300.