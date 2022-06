Jenže v sobotu nedaly Doksy gól, s těmi se na jaře trápily víc než chtěly. Stejně jako se zraněními, i když v sobotu přece jen některé opory jako Samek, Galbavý nebo Nesládek naskočily.

Ještě v první půli byli domácí o něco lepší a třeba střela Dlouhého z vápna byla hodně nebezpečná. Právě Dlouhého pak zasáhl tvrdě strašecký tvrďák Ducár a vyvolal tak velké emoce, postižený dokonce musel v půli z placu. „Tvrdé to bylo, ale tělem,“ bránil Ducára kouč Strašecí Jan Mrázek.

Celkově byli v zápase nebezpečnější hosté. Ducár trefil z dálky břevno, Sklenka hlavičkoval z ideální pozice nad a ve druhé půli nechal z malého vápna vyniknout brankáře Kieryka. Dorážku Trégra zase uhasil na brakové čáře Zlata…

Nakonec to Strašecí nevadilo, A třídu zachránilo. „Nevěřil jsem tomu, že budeme ještě hrát o záchranu, fakt ne. A když jsme se dozvěděli, že Dobrá vyhrála v Příbrami, nebylo nám úplně příjemně. Naštěstí jsme to zvládli a Doberáků je mi až líto, že z devátého místa jdou dolů. Nicméně na podzim uhráli málo bodů,“ trefil Jan Mrázek zásadní důvod doberského sestupu.

Dokeský Martin Škvára byl rozpolcený. Toužil ještě po jedné výhře, toužil po druhém místě v tabulce. Na druhé straně je stojí fakt, že klub nikdy neskončil tak vysoko. „Jsme třetí v A třídě, získali jsme 51 bodů, za to klukům musím poděkovat. Ale červíček někde vzadu vrtá, protože kdybychom neměli tolik zraněných, tak bychom mohli soutěž vyhrát,“ malinko lituje trenér Doks, jehož mrzí i pád Dobré. „Vždycky se najde někdo, kdo bude tvrdit, že jsme to Strašecí nechali, to je český národ. Nic takového se nestalo, ale v sobotu už to opravdu nešlo, kluci dřeli na morál a hostům stačilo poctivě bránit, bod jim vyhovoval,“ dodal Martin Škvára.

Doksy - Nové Strašecí 0:0.

