Ve Vraném zářili skvělí autor čtyř branek Kubík a dvougólový kapitán Fedrhanc. „Ten navíc vyhrál spoustu soubojů, takže udělám výjimku a pochválím i jednotlivce. Samozřejmě i Kubíka, protože teď pár zápasů nedal gól, přitom on fotbalem žije a užíral se tím,“ chválil oba borce kouč David Cimrman.

Kdyby mu někdo řekl, že Lány porazí jeho kluci 6:1, asi by mu moc nevěřil. Domácí měli respekt, a jejich první vedení po trestňáku Kubíka vydrželo jen chvíli. To se Lánům povedla taktika nakopávaných míčů a bylo z toho Buršíkovo vyrovnání. „Nakopávání nám dělalo velké problémy, ale po pauze od toho Lány trochu ustoupily, navíc se mi zdálo, že ztrácejí fyzicky a my toho využili. Navíc jsme proměnili prakticky všechno, co jsme měli,“ dodal spokojený kouč.

JASNÁ TAKTIKA!

Ve velké pohodě je v posledních týdnech Braškov a ukazuje, že by mohl být jedním z aspirantů na postup. Po šesti gólech na hřišti Hostouně přejel také Mšec, které nedal čichnout a vyhrál na jejím hřišti 5:0. „Řekli jsme si, co budeme dodržovat a pokud to zvládneme, budeme úspěšní. To se stalo, navíc jsme si pohlídali některé kluky, o nichž víme, že fotbal umí a mohli by nám dělat problémy,“ komentoval trenér Braškova Martin Šalamoun taktiku. Hosté dobře bránili a v útoku hrozili dobrými kombinacemi zejména po ose Štoncner – Brodský – Kodrija. Jeden gól si dali i sami domácí, když se po centru nedohodl stoper s brankářem. Závěrečnou trefu pak obstaral Osvald po standardce. „Jsme rádi, že se nám teď daří, ale nějaké zápasy ještě chybí, musíme se soustředit dál,“ dodal Martin Šalamoun.

KANÁREK HOSTOUNĚ

Nepovedený víkend Rakovnicka podtrhly Roztoky. Po nadějném úvodu soutěže nestíhají, v Hostouni podlehly 0:6.

Nutno přiznat, že domácí byli v silné sestavě se znatelnými posilami z třetiligového áčka Zahranychnym, Fotrem nebo Contrerasem. Hezký kousek se povedl Dominiku Feichtingerovi, který šel na hřiště až po hodině hry, přesto dal dvě branky.

VLASATÝ SNÍŽIL POZDĚ

Libušín se protrápil k výhře nad bojovnou Lhotou, kterou výborně dirigoval Tomáš Vlasatý. Domácí dlouho nemohli najít na hosty recept, ale pak se vyplatilo, že kanonýr Křenek byl trochu ukrytý na beku. Po pasu Fujdiara si navedl merunu do středu a angličanem o vzdálenější tyč poslal Baník do vedení. To pak zvýšil zkušeně Fujdiar, který se po pasu od Obradoviče otočil kolem obránce. Lhota pak zatlačila, měla šance, jenže Libušínu chytá Poráčanin ve fantastické pohodě. Nakonec ale čistý štít neudržel, v poslední minut po ruce Pucholta mířil z penalty přesně Vlasatý.

„Ten byl podle mne nejlepším hráčem zápasu,“ usmál se trenér Libušína Jiří Veselý a svůj tým pochválil také. „Ne za výkon, protože se nám moc nedařilo a celkově ten zápas moc kvality nepobral. Spíš kluky chválím za to, že to zvládli i tak. Projevil se na nás anglický týden, to je v amatérském fotbale smrt,“ dodal Veselý.

NEJSLABŠÍ SOUPEŘ

Raduje se Švermov, ten jednoznačně porazil v duelu ohrožených mužstev Tatran Rakovník 4:0. Domácí využili toho, že se Tatranu nesešli nejlepší hráči v čele v bráchy Benešovými a rozhodli třemi góly už do poločasu. Dva dala letní akvizice z Dřetovic El-Mokhtary a bylo vidět, že právě jemu prolomení střelecké smůly hodně pomohlo, protože tenhle forvard je na góly zvyklý a potřebuje je jako živou vodu. Jednu branku si dali hosté sami a poslední ve druhém poločase připojil mladíček Adam Starý, pro něhož to byla první trefa mezi dospělými. „Byl to nejslabší soupeř, jakého jsme měli. Přijeli k nám oslabeni, ale na to se historie ptát nebude. Náš tým si sedá a hlavně doma musíme vyhrávat,“ má jasný plán kouč David Nedvěd.

I. B třída – skupina A

9. kolo (7. hrané): Švermov – Tn Rakovník 4:0 (7. a 31. El Mokhtary, 15. vl. Vrána, 89. Starý), Libušín – Lhota 2:1 (60. Křenek, 63. Fujdiar – 90+2. z pen. Vlasatý), Tuchoměřice – Zavidov 3:0 (3. Stehno, 8. Šahini, 23. Jeslínek), Hostouň B – Roztoky 6:0 (74. a 80. Feichtinger, 13. Fotr, 14. Dědeček, 25. Inneman, 64. Zahranychnyy), Lubná – Hředle 1:3 (15. Toráč – 7. Vitner, 61. Bechner, 84. Sláma), Vraný – Lány 6:2 (17., 68., 76. a 82. Kubík, 42. a 84. Fedrhanc – 21. Buršík, 89. Reichl), Mšec – Braškov 0:5 (32. a 53. Kodria, 21. Štoncner, 68. vl. Janoušek, 75. Osvald).§