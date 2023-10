Hrající kouč Braškova Martin Šalamoun nehraje a od chvíle jeho zranění tým prohrává. Tentokrát ale podle trenéra zahrálo mužstvo dobře, po chuti mu však nebyl výkon rozhodčích. Hlavní Pavel Kohout ve 20. minutě nařídil za ruku Osvalda pokutový kop a ještě stopera Braškova vyloučil. Hosté z penalty vyrovnali na 1:1, protože v úvodu skóroval po pěkné akci Brodský. „Penalt je proti nám doma nějak moc, navíc nám dal dvojitý trest. Nevím, co jsme komu udělali, nebo neudělali,“ pokrčil rameny zklamaný Martin Šalamoun.

Zápas se pak hrál v nervózní atmosféře, obě strany se často za něco hněvaly. Braškov sice hrál i v oslabení dobrý zápas, ale góly dávali hosté. Jeden už do pauzy, druhý, zlomový, padl v 75. minutě. „My také skórovali Brodským, ale hezký gól neplatil pro údajný ofsajd. To už byli diváci hodně naštvaní,“ konstatoval Šalamoun, jemuž se nezdál ani únik Krovozy zastavený rovněž asistentem. Nakonec Krovoza skóroval, ale až v poslední minutě upravil na 2:3. „Byli jsme nachystaní a Libčice klidně mohli porazit. I v deseti jsme byli podle mne velmi dobří a chvílemi lepší než soupeř,“ mrzelo Martina Šalamouna, jenž nyní poveze tým do Lhoty, kde dlouhé roky hrával.

Hostouni chyběly góly, zato Slavoj je dával

Hostouň dopadla podobně jako Braškov: hrála dobrý zápas, ale góly dávali hosté ze Slavoje Kladno a odvezli si nakonec po zásluze jasnou výhru 3:0. První poločas byl herně vyrovnaný, domácí nastřelili břevno, hostující Houha pro změnu neproměnil penaltu. Do vedení ale jeho Slavoj stejně šel, když po krásné kombinaci Davida Hrubého a René Zlaty zavíral druhý jmenovaný zadní tyč – 0:1. Do poločasu se hostům povedlo zvýšit gólem mladého Matouše Hrubého a bylo téměř rozhodnuto.

Ve druhém poločase si borci Slavoje vedení udržovali a René Zlatovi se povedlo přidat třetí branku. „Náš tým si výhru zasloužil, všichni pracovali na sto procent, proto se nám povedlo konečně po dlouhé době vzadu udržet nulu a brankář Mario Kolumbič tak přispěje do pokladny,“ usmíval se šéf klubu Petr Kovář. Dodal, že Hostouň B posílená o borce áčka Klimendu a Kostku měla kvalitu. „Neřekl bych, že je to tým na spodek B třídy.“

Stříška nahradil absentujícího Faktora

Ve Švermově panuje v kabině A mužstva smutek. Poslední, do na hřišti Baníku jasně vyhrál, byla Velká Dobrá. Třetí tým tabulky sice domácí docela dlouho trápili, ale nakonec padli 1:4. A s pouhými čtyřmi body jsou u dna tabulky. Naopak Čechie může dál snít sen o návratu do A třídy, zatím je třetí.

Ve Švermově se jako první trefil bojovník Andruchovič, jenže domácí střelec Vaněk rychle vyrovnal. Duel nakonec rozhodl dvěma trefami Rastislav Stříška junior. Už v Libušíně se trefil dvakrát a nyní na to navázal, byť první trefa byla z penalty. Výborně tak nahradil Jindřicha Faktora, nejlepší střelec svého týmu tentokrát nastoupit nemohl.