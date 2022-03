Jaké máte změny v kádru? Bude vám scházet autor dvanácti podzimních branek Leoš Gajdošík a zatím chybí i zraněný Tomáš Marek, který mladé borce výborně usměrňoval? Pro nás je největší změna v tom, že se vrátil na hřiště František Motlík, ze kterého se stal hrající asistent a bude předávat zkušenosti přímo na hřišti. Tomáš (Marek) se v přípravě zranil, a když vše dopadne dobře, mohl by nás posílit v druhé polovině jarní části. Co se týče gólů Gajdošíka, tak nám samozřejmě budou chybět, protože klasického střelce nemáme. Musíme se s tím poprat a góly rozložit mezi ostatní hráče.

Vyberte nejzajímavější momenty přípravy, případně zajímavé výsledky…

Velmi kladně bych hodnotil zejména soustředění, které jsme mohli po delší době absolvovat a uskutečnilo se v dobrém počtu. Kvalitně jsme potrénovali a došlo i ke stmelení kádru (úsměv). Dalším velkým přínosem vidím zabudování dorostenců do týmu.

Měli jste ztrátu pouhých dvou bodů, po prvním kole už zase tabulku vedete. Budete útočit na postup? Jak se vůbec vedení dívá na to mít béčko v I. A třídě?

Samozřejmě myslíme na nejvyšší příčky. Uvidíme, jak se bude jaro vyvíjet, jak na tom budeme my a jak na tom budou ostatní mužstva. Před sezónou jsme si dali s vedením za cíl postup do I. A třídy a toho se stále držíme.

