„Byla na něj penalta, tak ji kopl a výborně. Pak přidal ještě jeden gól. Sám řekl, že je to jeho poslední zápas v dresu SK, ale já myslím, že kdyby nějaké kilo ještě shodil, klidně by ještě hrát mohl. Je to skvělý kluk a má srdce správného fotbalového Kladeňáka,“ ocenil kolegu trenér Tomáš Abrham, který se už těší na A třídu. „To my všichni, ale trochu je nám líto, že spadla Velká Dobrá. Mají výborný tým, krásný areál a mohl to být nádherný zápas,“ dodal Abrham.

Kladno slavilo o víkendu i malý zázrak dorostenců. Ti měli jen malou naději, jak se vyhnout sestupu do třetí ligy, ale vyšla! Tým vyhrál v Písku gólem Tunga 1:0 a pomohl Motorlet výhrou nad Sokolovem.

Dorost teď čeká baráž s Roudnicí, doma hraje ve čtvrtek (17, hlavní plocha SK), venku v neděli.

Baráž čeká také žáky, kteří si zahrají o postup do nejvyšší soutěže proti Vyšehradu, a to ve středu doma (17, hřiště Nova) a v sobotu vedle slavného českého hradiště na vltavském ostrohu.

SK Kladno B - Baník Lubná 4:0 / I.B. tř. / 18. 6. 2022Zdroj: Bohumil Kučera