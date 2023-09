Co bylo ještě horší, hosté vyráběli moc individuálních chyb, při kterých domácím hodně usnadnili góly. Už ten první tak padl, kdy se nepovedl odkop Černému a Macháček pohodlně zavěsil. Následně mohl srovnat Nesládek, tutovkou však pohrdl, což neplatilo o domácím (ex-velvarském) Tsopovi. Ten zakončil parádní výpad Libiše druhým gólem a šlo se do kabin.

Doksy po pauze ještě zkusily se zápasem něco udělat, ale zase je srazil zbytečný gól, kdy si brankář Švarc srazil do kasy centr Vetešníka. Až za stavu 4:0 snížil Chaloupka, za stavu 5:1 se ještě po standardce prosadil Samek. Další dvě jasné šance už Nesládek zahodil, a tak je výsledek jasný.

„Bohužel nám do toho zasáhla souhra všech možných špatných okolností. Týmově ten výkon nebyl nejhorší, ale individuální chyby nás srážely. Domácí nás nemilosrdně z šancí trestali, my ty svoje zahazovali. Výsledek neodpovídá, ale výhru bere zaslouženě Libiš,“ hodnotil trenér Doks Martin Škvára, který se s Tomášem Procházkou dost zlobili na některé hráče, protože úsilí a energii, které do týmu dávají, se jim nevrací tak, jak by si představovali.

Zlepší se tým Doks doma s Dobříší a bude zase šlapat jako na jaře? Uvidíme v sobotu, tým by úspěch potřeboval.

Libiš – Doksy 5:2 (2:0). Branky: 16. Macháček, 34. Tsopa, 60. Vetešník, 68. Menčl, 75. Přibyl – 73. Chaloupka, 85. Samek. Rozhodčí: Divilek. Diváků: 80.