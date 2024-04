Ale měl pravdu, výhra jeho týmu byla opravdu šťastná, herně totiž jeho parta Švermov nijak nepředčila. Hosté sužovaní sérií nezdarů, už prakticky odsouzeni k pádu do okresu, nečekaně ukázali, jak moc je fotbal baví a chtěli si to rozdat s favoritem na férovku. Hlavně trenér David Müller, jenž tady při svém prvním angažmá vydržel lni je pár týdnů, pak ho vedení odvolalo.

Müller v sobotu vsadil na pevnou obranu i dobrý pohyb jeho mladých hráčů. „Chtěli jsme hrát zezadu a dlouho to fungovalo, Slavoj se do nás nemohl dostat a všechny jeho akce končily v autech,“ hodnotil Müller.

Jeho tým ale dělá naivní chyby a za ně zaplatil. Tu první vyrobil už v úvodu brankář Truhlář, když chytil malou domů. Byl z toho nepřímý kop, který Abrhamovi sice nesedl ideálně, ale zeď byla děravá a Slavoj lacino vedl.

Toho si nevážil. Přežil sice šanci Vydry, který vůbec netrefil míč, ale byl z toho roh a po něm nekrytý mladík Frühauf vyrovnal. Pro Švermov to byl první gól po 391 minutách, naposledy se trefil v poslední minutě prvního kola Starý do sítě Libušína!

Dlouho se zdálo, že hostům bude branka stačit na bod. Dokonce po přestávce nechali pořádně zapotit ex-švermovského brankáře

Kolumbiče. Na druhé straně bylo šancí také málo. Největší měl po rohu Rouček, ale ex-ligista, jehož trenér Ančička vytáhl v půli z beka na hrot, mířil jenom do břevna.

Marně po sobě křičeli hráči Slavoje, že to chce větší pohyb, nikomu se moc máknout nechtělo. A taktika: míč Abrhamovi, on něco vymyslí, nefungovala. V 85. minutě však hostující obrana nechala po rohu na vápně neobsazeného Kolbabu, jeho dobrou ránu stihl Truhlář jen zblokovat, ale dobíhající Vašek už lehce míč dokopl do brány.

„Chtěli jsme se prezentovat jiným výkonem než v posledních kolech, což se nám celkem dařilo. Bohužel děláme hrubé chyby a darujeme soupeři góly, jaké my sami nedáme. Jedinou pozitivní věcí je, že jsme konečně dali branku, ale co je to platné, když jsme sahali po bodu a nemáme ho," štvalo ho.

Marek Ančička ve svém krátkém hodnocení dodal, že hře jeho mužstva chybí podle jeho gusta příliš mnoho atributů úspěšného týmu. „Víc pohybu, důrazu, chuti. Doteď s námi hrálo neskutečné štěstí, ať už na Dobré, ve Hředlích i teď se Švermovem. Musíme ale hrát lepší fotbal,“ plánuje další zlepšení.

Slavoj Kladno – Baník Libušín 2:1 (1:1). Branky: 4. Abrham, 85. Vašek – 31. Frühauf. Rozhodčí: Poncar (velmi dobrý). Diváků: 150.