Jen gólmani byli tak trochu chudáci, za nic nemohli. Přitom právě oni jsou zajímaví. Braškovský Josef Zlata je i ve čtyřiapadesáti pořád v dokonalé postavě i formě. A to přesto, že švermovskému Štěpánu Štochlovi by mohl dělat ne tátu, ale dědu - je o 36 roků starší. Každopádně střelci jejich věk neřešili a platilo padni komu padni.

V útoku byly k vidění také zajímavé rejdy. Za hlavní hvězdy špektáklu jsme vybrali domácího frajera Josefa Brodského, ex-ligový borec totiž i po oslavě svatby nastřílel hattrick a tým ofenzivně táhl. Na druhé straně nemohl výběr padnout na nikoho jiného než na maličkého Martina Kotoučka. Odchovanec Švermova hrával pár let i v mládeži pražské Sparty a jasně ukazoval proč. Když přidal plyn svojí motorky, neměli beci prakticky šanci. A ti z ostatních týmů ať se chystají na krutá odpoledne, která je čekají. "My malí musíme být rychlí," usmíval se švermovský Garrincha, který přiznal, že se mu hrálo dobře, ale dodal, že fotbal přece není o jednom hráči. "Všichni jsme ukázali, že na B třídu máme a můžeme se jen posouvat," řekl.

První dvě šance však Kotouček propásl, přitom jednou přespurtoval vyběhnuvšího Zlatu a mířil pak na odkrytou bránu. Když se mu nevedlo v koncovce, pomohl krásným centrem. Míč pak dostal do brány kapitán Tomáš Vydra - 0:1. Lepší Švermov však v závěru půle zaúpěl a hned dvakrát. Nejprve sudí pustil souboj Brodského s Podraným a bylo vyrovnáno. Vzápětí na hranici ofsajdu převzal míč Krovoza a rázem vedl Braškov.

Baníkovci se trochu hněvali, ale rozhodčí Žáček pustil po pauze i hraniční střet na druhé straně a tentokrát právě Kotouček vyrovnal. Co by dřív bylo faul, sudí podle nového trendu pouštěl a to vše před zraky hodně povolaného delegáta, prvoligového rozhodčího Fraňka.

Každopádně zápas pokračoval ve strhujícím tempu. Švermovští Véghem šli podruhé do vedení 2:3, ale pak zase vypadli z role a Brodský se Stehlíkem zosnovali další rychlý obrat na 4:3. A když v 82. minutě Brodský pěknou ranou završil hattrick, už se zdálo, že jeho tým zápas uhraje.

Opak byl pravdou, hostující tým nejen, že dvěma trefami Steinbacha a Végha (toho nádherně našel výtečný Podraný) srovnal na 5:5, ale ještě žádal červenou pro domácí za ostrý atak Kotoučka a v úplné koncovce Braškov jen díky báječnému Zlatovi udržel aspoň remízu.

"Hráli jsme dobře, ale je to stejné jako v minulých sezonách: když vedeme, zbytečně zmatkujeme a děláme chyby. Aspoň že máme bod, obraty jsme si natrénovali už na turnaji v Dřetovicích, kde jsme s Brandýskem také prohrávali," mínil Martin Kotouček a okomentoval i ostrý zákrok na svou osobu ze závěru. "Ke konci utkání to mají rychlí hráči občas těžší a jdou z zemi. Soupeř už tolik nemůže," mínil Kotouček.

Podle zkušeného Josef Brodského stál za divočinou trochu i rozhodčí svými výroky na obou stranách. "Ale zase to bylo dobré pro diváky," usmál se bývalý borec Příbrami či Žižkova. "Bylo vidět, že se dlouho nehrálo, nebylo ani moc přípravných zápasů a teď jsme na to vlétli. Ani z mé strany to nebylo dobré, i když jsem dal tři góly. Také jsem toho hodně zkazil a občas se tam toulal," byl sympaticky skromný. "Za stavu 5:2 už jsme moc čekali na konec, přitom jsme měli hrát na jejich půlce. Je ale fakt, že v týmu je hodně nových hráčů i ze Sparty, se kterou jsme se spojili, trochu si to musí sednout. A musíme uznat i to, že soupeř nebyl vůbec špatný," dodal s tím, že tentokrát byl po svatbě, téměř nespal a příště to bude z jeho strany ještě lepší.