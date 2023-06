Tuchoměřice vyhrály ve Švermově jubilejní dvacátý zápas v řadě. Sílu demonstrovaly jasně ve Švermově, jemuž se na jaře daří a chtěl favorita potrápit víc než se mu to nakonec povedlo. Brzy to bylo 0:2, před a po přestávce přidal Šahini další dvě branky. Má jich už 22 a utekl v celkovém pořadí kanonýrů vranskému Kubíkovi (20). Další obávaný kanonýr Lukáš Vegricht šel na plac později a gól tentokrát nedal, netrefil se dokonce ani Jiří Jeslínek, další obrovská palebná zbraň výběru od letiště.

Další tým od ruzyňské ranveje, béčko Hostouně, už nutně potřebovalo po čtyřech zápasech s pouhými dvěma bodíky výhru, což se jí proti poslední Lubné sice povedlo, ale výsledek 3:1 jistilo až v poslední minutě.

Sedm gólů v Zavidově. Braškov táhl Krovoza, ale málem přišel o luxusní náskok

Nemuselo to tak být, protože hned v úvodu dala gól posila z áčka Oskar Fotr. Někdejšímu ligoušovi zavolal o pomoc sám šéf klubu Jiří Hondl, protože Hostouň má aktuálně kádr hodně prořídlý a Fotr bydlí hned vedle hostouňského hřiště. Hodil tašku na záda, přeskočil plot a byl na place…

Byla to zásadní pomoc, ovšem další šance po vedoucí brance poslali domácí do břevna (Motlík) nebo dvakrát do tyče (pokaždé Hlaváček). Poté se Motlík zranil tak vážně, že má po sezoně, ale jeho tým ještě dal Matějíčkem na 2:0. Jenže prakticky po rozehrání se probil do šance Bok, snížil a drama pak trvalo až do konce zápasu, kde se v šancích střídaly oba celky.

Uspěl až opět Fotr v poslední minutě, pak už se mohlo jít na pivo.

Bomby Nejedlého stačily Roztokům jen na bod, Libušín pomohl Lhotě

Hosté podle vedoucího týmu Hostouně Karla Kukelky zdaleka nepřipomínali tým, který je poslední a sestup ho zřejmě nemine. „Určitě nebyli nejhorším mužstvem, s nímž jsme hráli. My jsme ale rádi, že naše torzo sestavy konečně vyhrálo, už musíme nějak sezonu doklepat. Další zápas se Mšecí máme už ve čtvrtek, tam nám mohou pomoci dorostenci nebo i áčkaři,“ doufá Karel Kukelka.

Švermov – Tuchoměřice 0:5 (0:3). Branky: 11. Hochman, 17. a 65. Sulík, 43. a 51. Šahini. Rozhodčí: Žídek. Diváků: 130.

Hostouň B – Lubná 3:1 (2:1). Branky: 5. a 90. O. Fotr, 30. Matějíček - 32. Bok. Rozhodčí: Prosr. Diváků: 50.