Je mu 46 let, ale do třetí třídy vletěl jako raketa. Dnes už legenda kladenského fotbalu…

Byl to bojovný zápas, který nabídl dost vzruchu už do poločasu. Slavoj poslal do vedení Zieber po pěkném vysunutí od Abrhama, a když domácí Vaněk vyrovnal, tak se Abrham se Zieberem postarali o další ránu hostů – autorovi Kolbabovi stačilo po jejich akci nastavit dobře hlavičku, což umí.