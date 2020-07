Švermov nehrál I. B třídu dlouhých 31 let. Klub vadl, ale s nástupem bývalých odchovanců do vedení se karta začala razantně otáčet.

Otáčela se hlavně parta kolem předsedy Davida Nedvěda: postupně rozjela práci s mládeží, povedlo se jí zrekonstruovat hřiště, kabiny, vybudovat umělku. To vše za pomoci státu i města Kladna a na příkladu Baníku je vidět, že veřejné finance mohou sloužit i velmi smysluplně.

„Teď už to je oficiální a postup jsou pro náš klub hektolitry čerstvé krve, kterou dostaneme do žil,“ prohlásil předseda Baník David Nedvěd a dovětkem, že Švermov zatím ve své sto deset let dlouhé historii nikdy neměl v krajské soutěži současně tým dospělých, dorostu i žáků.

Teď se mu to povedlo.