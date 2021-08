Před zápasem vedení Baníku na ploše popřálo bývalému předsedovi Josefu Jelínkovi k sedmdesátce a sponzorovi Jaromíru Sachrovi k šedesátce a šlo se na věc.

Švermovu vypadl zásadní hráč, Šimůnka přibrzdilo svalové zranění. Bývalý talent Slavie, jemuž větší kariéru zastavilo zranění kolena, bude Baníku chybět zhruba měsíc, ale kádr je silný, vrátil se mu brankář Vošmík – jeden z hlavních hrdinů soboty – a vedle zkušených Poláka či Podraného výborně hrají i mladší borci. „Nebojím se brát i kluky z dorostu, mám rád pohyblivé hráče. A my jich několik hodně rychlých máme. Hlavně ale mají všichni srdce,“ rozplývá se trenér Jiří Šimůnek.

Proti Kladnu se vyplatilo, že Šimůnek ordinuje týmu hořké kapky při lesních výbězích. Hosté totiž také mají mladičký tým plný talentu a dobré fyzičky, a tak se ve Švermově před parádní návštěvou dvou stovek fanoušků hrál vynikající zápas.

Domácí našli svého hrdinu v Oliveru Vaňkovi. Jeho táta Jirka kdysi válel na hrotu slavné kolečské sestavy, která došla až do krajského přeboru, teď se daří i synkovi. Nutno ale říci, že obě branky mu skvěle připravil rychlík Kotouček. Nebyl to jeho zápas jako na Braškově, ale i tak dvakrát obranu Kladna překonal.

Mohl dát i branku, za stavu 2:1 kopal pokutový kop, jenže tradičního exekutora Šimůnka ml. nenapodobil a pálil vedle. „Stane se, hlavně, že to kluci udrželi,“ mávl rukou Jiří Šimůnek.

Také Kladno kopalo pokutový kop, už v první půli. Nová tvář z pražské Dukly Jančí proměnil a vyrovnal na 1:1. „Obě penalty byly a vůbec výkon mladých rozhodčích (Brýl – Budil, Nerad) byl vážně skvělý. Jsem horkokrevný, ale teď jsem na ně snad ani jednou nekřikl,“ usmíval se Šimůnek.

To jeho protějšku Tomáši Abrhamovi do smíchu nebylo. V přípravě tým hrál výborně i proti celkům z vyšších soutěží, v B třídě však narazil už ve druhém kole. „V naší hře schází více zkušenosti, kluci se prostě musí naučit hrát mužský fotbal. Zatím hrají dětský a chybí tomu i lepší fotbalová myšlenka jako ukazuje třeba v áčku Tonda Holub,“ mrzí lodivoda Kladna, jehož tým bude hrát do plných často, i proto kreativitu nutně potřebuje. „Měli jsme také svoje šance, ale nedali žádnou. Ale Švermov má výborného brankáře a celý tým podal sympatický výkon. Jsou organizovaní, disciplinovaní, navíc se hrálo ve výborné atmosféře, i když to bylo derby,“ vysekl domácím poklonu Abrham, který ve Švermově roky pracuje jako ředitel domova důchodců. „Na hřiště se koukám z kopce, ale jinak to byl pro mě normální zápas. Spíš mě mrzí, jak dopadl, my prostě budeme muset kluky zocelit i v tréninku,“ plánuje.

Jiří Šimůnek má prý podobné plány. Už proto, jak chlapci zvládli mač proti naběhanému Kladnu, tak je v úterý na tréninku prý protáhne ještě víc. Aby zase měli v zápasech kde brát a dál rozdávali fanouškům i sobě radost jako doteď.