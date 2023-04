Jenže po přestávce se dění na place změnilo. Už šance Kotoučka, jemuž k zakončení do prázdné chyběl krůček, volalo po gólu, ale to hlavní přišlo až po hodině hry. Lhota bez několika rozhodčích, které využívá (Pejša, Zýka, Gerhard) přestala stíhat a na její bránu se valila šance za šancí. Šance Vaňka, Végha či Vydry a Poláka mladičký brankář Chvátal ještě přežil, hlavičku Marka do tyče také, ale v 74. minutě přistál centr Doubka na hlavně Nováka a jeho oblouček skončil přesně pod horní tyčkou – 1:0!

Domácí se radovali společně a také s tradičním „chováním“, protože Novákovi se minulý týden narodilo mimino- A protože přežili v závěru nebezpečnou ránu Danylyche, zápas dovedli k zasloužené výhře.

„S Dubem jsme na sebe mrkli, kopnul to a já to uklidil, takhle jsme to chtěli,“ popisoval gólový signál odchovanec Zlonic a Slaného Jakub Novák, jehož si ve Švermově chválí jako dokonalou posilu, vždyť jediný zápas jara prohráli bez něj, kdy místo do Zavidova zamířil do porodnice a ženou, která mu přivedla na svět dcerku Viktorku. „Dneska ji s klukama pořádně oslavíme, zvlášť když jsem dal ještě takový gól,“ smál se obránce.

A jak se do Švermova dostal? Po letech chtěl nějakou změnu a vybral si klub podle červené barvy dresu, zázemí s umělou travou a silnou mládežnickou základnou. „Na Švermovu je vidět, že se tady fotbalu daří. Kluci mě přijali, kope nám to, vyhráváme, za to jsem moc rád,“ vyprávěl chlapík, který tedy dojíždí ze Zlonic 20 kilometrů.

Hostující Matyáš Kudela uznal, že jeho tým nebral body po právu. „Po přestávce bylo znát, že naši dorostenci už mají v nohách dopolední zápas a že nám chybí kluci, co pískají,“ řekl Kudela, ale je si jistý, že v příští sezoně už bude Lhota o hodně lepší. „Kluci jsou šikovní a věřím, že tyhle zkušenosti z dospělého fotbalu jim pomohou a začnou víc vyhrávat,“ dodal Matyáš Kudela.

Baník Švermov – SK Lhota 1:0 (0:0). Branka: 73. Novák. Rozhodčí: Čechmánek. Diváků: 150.