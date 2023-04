Magnet víkendového kola krajského přeboru patří fotbalistům Hřebče. Ti na domácím stadionu přehráli Nespeky těsně 2:1, když tentokrát nerozhodla zápas žádná z domácích hvězd, ale Dominik Hajný. Jeho krásný obstřel byl fotbalovou lahůdkou a díky ní Hřebeč uskočila soupeři už na devět bodů. V čele jí aktuálně nejvíc ohrožuje druhá Sokoleč.

Hřebeč ( v bílém drží čelo tabulky krajského přeboru), doma přemohla Nespeky 2:1. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Nespeky daly dohromady výborný tým. Borci jako Bredler či benešovská ikona Turek vyšperkovali sestavu, v níž zářil i hráč č. 15 Petlička, také dlouhodobě hvězda přeboru. Ale v poslední době se týmu moc nedaří, chybí mu někteří zranění hráči a navíc ve Hřebči shořel v šancích.

První půle však patřila domácím a šli brzy zaslouženě do vedení. Skóroval Pařízek, největší podíl na gólu měl ovšem M. Novák, který z obránců udělal statisty a pak předal střelci k lehkému zakončení. Po přestávce bylo ale vidět, že pohyblivější je tým hostů a také si vytvořil první velké šance. Jednu z nich využil právě Turek, další však zůstaly i díky výkonu brankáře Zajíčka zazděny.

Také brankářská hvězda na druhé straně zářila. Drážek chytil další velkou šanci Pařízka a pak ukázal skvostnou robinsonádu při trestňáku Podaného, který vytáhl na tyčku.

Přesto nakonec inkasoval, třináct minut před koncem. Nejdřív se zdálo, že hosté přežijí nemožné, když M. Dolejš z půl metru trefil jen tyčku, ale akce pokračovala, lesa pán Hajný naládoval svou kulovnici a tou pak zatočil roládu přesně k tyči.

„Byl to důležitý zápas, ať už kvůli pořadí v tabulce, ale i kvůli tomu, že se nám s Nespeky vůbec nedaří a tohle byla snad druhá výhra z nějakých osmi zápasů,“ připomněl nelichotivou bilanci hrající kouč Hřebče Miroslav Novák.

Podle něj se výhra rodila hodně těžko. „Do půle jsme byli lepší, jenže pak jsme přestali hrát, oni vyrovnali a v tu chvíli jsme byli posr..í,“ nekličkoval střelec a s úsměvem komentoval rozhodující trefu. „Martin Dolejš si připsal pěknou asistenci o tyčku a Domis Hajný dal svůj zřejmě druhý gól v životě. Ale je fakt, že krásné střely mu na tréninku vycházejí, tady se povedla v pravou chvíli,“ smál se Novák.

Hostující trenér Milan Knížek mínil, že po nepovedených zápasech se Sokolčí a v Poříčanech se hra jeho týmu rapidně zvedla. „Ale bohužel jsme udělali individuální chyby a ty soupeř potrestal. My naopak šance nedali, vynikající brankář nám dvakrát třikrát chytil jasné možnosti. Ale byť si jako trenér představuji výkon v ještě lepším světle, tak musím kluky dneska pochválit,“ řekl Knížek, podle něhož chyběly jeho týmu dva tři lepší momenty a pak by třeba Nespeky i vyhrály.

A byla Hřebeč nejlepším sokem z dosavadních jarních? To Knížek neřekl. „Každý zápas je jiný. Třeba v Poříčanech se fotbal nedá hrát, hřiště na to teď nemají. K tomu disponují silnými hráči, soubojovými. Tady ve Hřebči to bylo jiné, ale domácí mají každopádně ohromně zkušené fotbalisty, my oproti nim nasazujeme i mladé kluky,“ připomněl.

Ani druhá strana neměla jasno, zda Nespeky byly top protivníkem. „Byl to jeden z těch těžších soupeřů, zhruba jako Sedlčany nebo Průhonice. Pro nás jsou ale Nespeky nechutné, nedaří se nám na ně. Nicméně je to hodně o nás. Klidně prohrajeme s B třídou, ale pak jsme schopni porazit i kvalitnější protivníky,“ dodal Miroslav Novák.

Hřebeč - Nespeky 2:1 (1:0). Branky: 7. Pařízek, 77. Hajný - 56. Turek. Rozhodčí: Tvaroh. Diváků: 100.