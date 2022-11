Braškovští hráči poznali jaké to je, když soupeře podceníte, fotbal tohle nerad odpouští. Ne nadarmo říká omílané klišé, že: „je to kulatý a může se stát cokoliv“.

Tady to platilo dokonale. V mlze se domácím moc nechtělo, špatně se pohybovali, a když už měli šanci, trefili tyčku, břevno, nebo zasáhl fantasticky chytající Adam Beneš. Nešťastný už byl hlavně střelecký tahoun Braškova Brodský, který zazdil snad pět tutovek.

Trenér Braškova Martin Šalamoun se na to už nemohl dívat a po hodině hry se sám poslal na hřiště. Nakonec to byl jeden z jeho nejlepších trenérských tahů podzimu. V poslední minutě si našel místo na zadní tyči a právě tam doputoval centr jeho spoluhráče. Šalamoun ho poslal do sítě a odšpuntoval braškovskou radost, zatímco vyšťavení a vyřízení bojovníci z Rakovníka popadali na zem. Sedmičku omluvených borců asi v tu chvíli neměli moc rádi…

„Byla to hodně šťastná výhra, ale historie se nebude ptát, jak jsme vyhráli, ale kolik jsme získali bodů. Máme tři a ty nás těší stejně jako celý podzim. Na Braškově tak úspěšný tým dlouho nebyl, kluci pochopili, že se dá i trénovat a určitě na jaře ještě trochu zkusíme pozlobit vedoucí Tuchoměřice,“ usmál se druhý z trenérů Dan Míčka, jehož tým čeká v zimě turnaj v Berouně a také soustředění.

To Tatran bude potřebovat ještě další doplnění kádru a víc kvality, jinak B třídu nezachrání.