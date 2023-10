Co se nepovedlo v první o půli, podařilo se chvíli po startu druhé. Sekanina zase utekl a tentokrát už únik zakončil výborně – 0:1. A co víc, v 73. minutě připravil další trefu střídajícímu Davidu Chaloupkovi, jenž po měsíční absenci naskočil teprve čtyři minuty před svou trefou.

Ostrý direkt za demarkační linií. Tuchlovice už se pak nezvedly

„Pak už jsme zápas dohráli v podstatě v pohodě. Bylo to Danovo utkání, a také Pepíka Švarce. Ne, že by měli domácí nějaké velké šance, ale když se tam objevili, Pepa byl vždycky jistý a na svém místě. Asi nikdo nečekal, že právě my bychom mohli Poříčany dobýt, ale kluci zahráli jeden jako druhý skvěle. A kdo by řekl, že čtyři kola před koncem podzimu budeme mít 21 bodů, stejně jako druhý tým tabulky?!“ chválil mužstvo trenér Doks Martin Škvára, jenž postrádal v minulém kole skvělého Galbavého (zuby) a Černého (otřes mozku). Vrátili se naopak dlouhodobí marodi Chaloupka a také Dlouhý.

Nyní čeká Doksy další silný protivník, v sobotu hostí doma Sokoleč.

Poříčany – Doksy 0:2 (0:0). Branky: 55. Sekanina, 73. Chaloupka. Rozhodčí: Tvaroh. Diváků: 200.