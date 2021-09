To jiný bard libušínské sestavy, Škardův někdejší "mladej" Honza Kopřiva, musel jako rozený střelec do brány béčka. A i když dostal šest branek od lidických borců, zaslouží spíš obdiv. "Přesně tak, tihle kluci mají fotbal rádi, a když je potřeba, nevymlouvají se na rýmu ani natažený sval, vezmou ibalgin a jdou," dodal s úctou Jiří Veselý.

Michal patřil dlouhé roky z oporám libušínského týmu. Ale už dlouho fotbal nehraje, však je mu také šestapadesát roků a je po nemoci. Přesto dělá vedoucího týmu a pomáhá, jak se dá. Ve Voticích se nerozpakoval, a když tým potřeboval, oblékl se i do dresu. "Měli jsme souběh a hráče nemáme. Museli jsme improvizovat a Michal neváhal a pomohl," děkoval Škardovi obránce Jiří Veselý.

Fotbalové kluby mají po koronaviru zoufale málo hráčů a kde si nemohou pomoci třeba dorostenci nebo hráči z béčka, tak je zle. Podobně to zažil Baník Libušín ve Voticích, ale má naštěstí i skutečné srdcaře. Jako Michala Škardu.

