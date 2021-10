Velké zklamání prožili fotbalisté Lhoty ve svém posledním podzimním venkovním zápase. Ve Vlašimi vedli ještě v 79. minutě o dvě branky, přesto mají jen bodík.

TJ Hřebeč - SK Lhota 6:2 (1:2), KP 21. 8. 2021 | Foto: Bohumil Kučera

Proti béčku druholigové Vlašimi sestupem hodně ohrožená Lhota hodlala zaútočit na tři body. A málem se jí to povedlo. Měla totiž dokonalý start do utkání a po brejku šla zásluhou Sedláčka do vedení. Po hodině hry navíc Kaválek zalovil ve svém klobouku a po čase z něj zase vytáhl gól, který byl mohly vysílat světové fotbalové kanály od rána do večera. Trefil se zdálky přes celou bránu od břevna dolů a Lhota jásala - 0:2.