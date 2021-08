V první půli byla lepší mladá sestava doberské Čechie a vedla 2:1, po obrátce zabraly Doksy, najednou měly navrch ony a jejich posílená sestava zaslouženě vyrovnala, když se podruhé trefil Aleš Nesládek. Domácím pak vyšlo střídání. Jan Mertlík hru oživil a výborným průnikem zařídil spolu se zkušeným Andruchovičem rozhodující akci, po níž ex-teplický Patrik Ondrášek svým druhým zásahem už jen doklepával míč do prázdné branky.

Domácí jásali, hosté zuřili. Poslední přihrávka podle nich směřovala jasně dopředu. Trenér Martin Škvára a vedoucí týmu Stanislav Machulka byli vyloučeni za kritiku rozhodčích a zejména druhého čeká za hrubou urážku vysoký trest.

Škvára přitom slavil v sobotu padesátku, která byla velmi pokažená, a ani dva dny po utkání křivdu nepřekousl. „Je to ve mně pořád stejně. Tohle nebyl nějaký ofsajd na hraně, na zkoumání videem, byl jasný a třímetrový! Mně je to líto hlavně kvůli klukům, protože ve druhém poločase byli lepší, vyrovnali a remíza odpovídala. Kdyby to skončilo 2:2, nikdo by nic neřekl, podali bychom si ruce a jelo by se dál. Místo toto zasáhne někdo, kdo nevidí nebo vidět nechce,“ řekl Martin Škvára, který měl totálně pokaženou oslavu. „To je jasné, pořád máte křivdu v hlavě,“ dodal.

Domácí Karel Příhoda hodnotil zápas pochopitelně z jiného pohledu, inkriminovanou akci komentovat nechtěl. „Neviděl jsem to tak, abych mohl říci svůj názor. Každopádně náš mladý tým vstoupil do zápasu výborně, dobře jsme bránili, šli do vedení a mohlo to být i 3:1. Naopak po přestávce - pro mě nepochopitelně - byl náš herní projev najednou svízelný a čeká nás hledání, proč k takové věci dojde. Posílené Doksy mě sice nepřekvapily, jejich vysokou kvalitu jsem očekával, ale vyrovnaly zaslouženě. Naštěstí nám vyšlo střídání a tým měl vůli zápas zvládnout a rozhodnout. Protože tihle kluci nevyhráli v minulé sezoně žádný mistrovský zápas, už z toho důvodu jsem rád, že se jim to povedlo, psychicky jim to strašně moc pomůže,“ řekl Karel Příhoda.

Dodejme, že zápas řídila talentovaná dvojice z Rakovníka – Adam a Jan Benešovi (synové bývalého ligového arbitra Michala Beneše) spolu s Tomášem Brožkem (právě na něj mířila hlavní kritika hostů). Delegátem byl další ex-ligový rozhodčí Martin Wilczek, technickým delegátem Roman Švagr. Disciplinárka tak bude mít dostatek názorů povolaných, aby rozhodla správně.

Ještě perlička: brankář Kindl a Tesař spolu loni působili v SK Kladno, teď stáli proti sobě.

Máte ve Vašem fotbalovém klubu nějaké zajímavé novinky? Neváhejte a posílejte je na sport.kladensky@denik.cz

Libušín neměl nárok

Třetí tým I. A třídy z Kladenska, Baník Libušín, prohrál doma s Klecany 1:4 a stejně jako Velká Dobrá a Doksy je po dvou kolech tříbodový. Klecany předvedly v Libušíně svou kvalitu prezentovanou třeba bývalými ligovými borci Lizákem a Průchou. Domácím navíc citelně scházely opory Obradovič a Fujdiar. „Ostrá křídla chyběla, i když ostatní kluci také zahráli dobře. Snažili jsme se, ale Klecany byly prostě tentokrát lepší,“ uznal domácí vůdce Jiří Veselý.

Jedinou branku jeho týmu dal Tomáš Abrham v závěru za stavu 0:3, ale chvíli na to vzal jakoukoliv naději svou druhou trefou právě ex-vlašimský Ondřej Průcha.