ČGervené inferno se rozpoutalo v Tuchoměřicích, kde suverén soutěže hostil druhý Libušín a ten se nechtěl nechat jen tak lehce porazit. V první půli to ještě nevypadalo, domácí byli jednoznačně lepší a vedli 2:0, když zazdili další šance. Ale po obrátce Baník zabral. Vysunul presink a nejlepší hráč hostů Chlumský po krásné akci korigoval.

Atmosféra zhoustla po konfliktu Sulíka s Křenkem, oba kohouty pak sudí Horák vyloučil. Když poté nejlepší kanonýr soutěže Edis Šehini dal na 3:1, vypadalo to pro domácí zase na pohodu, jenže brzy poté Chlumský našel Kuklu a ten po kličce gólmanovi zase vrátil Libušín do hry. Jenže po chvíli trochu frustrovaný Maroušek vběhl do protihráče a dostal také červenou.

Zdroj: Jiří Veselý

Pak už hosté na zvrat neměli a Šehini zkompletoval hattrick na 4:2.

Odstartoval velkolepé oslavy, které se v Tuchoměřicích konaly po roce od postupu z okresu. 300 diváků pálilo bengálské ohně jako někde na Besiktasi, slavilo se na plné pecky.

„To ano, oslavy pěkné, ale mě mrzí ty červené karty, byly zbytečné. Ta Marouškova ani nemusela být, spíše v nějaké frustraci nezastavil pohyb a vběhl do protihráče. Celkově jsem rád, že jsme po té nepovedené první půli byli Tuchoměřicím vyrovnaným soupeřem a pozlobili jsme je,“ hodnotil duel hrající trenér Libušína Jiří Veselý.

Zdroj: Jiří Veselý

Dejte mu pásku častěji! Kapitán Zima hned skóroval

To v Lubné se hrálo skutečně v klidu, Švermov vyhrál na půdě posledního celku tabulky 3:0. Perličkou je, že kapitán Aleš Zima, jenž dostal šanci a rovnou i pásku místo absentujícího Tomáše Vydry, dal svůj první gól v sezoně! Hned pak ho vystřídal uzdravený Oliver Vaněk a dal také gól. Už předtím se trefila předsezonní posila Doubek.

Kouč David Nedvěd byl za výhru rád a přiznal, že tým čekala za tří vítězství v řadě prémie – kýta na hřišti a v létě pak soustředění na Staré Živohošti.

Vlasatý se loučil s kariérou gólem, překonal kamaráda Vošmíka

A jaké chystá Baník Švermov posily na další sezonu? Stáhne si svoje čtyři dorostence Frühaufa, Neumana, Starého a Nedvěda – mladíci jsou výhodou a budoucností tohoto klubu. Přípravu by mohl vyzkoušel dubský Martin Říha, jenž kopával za Braškov.

Kapitán fedroval naplno, jeho hattrick určil obrat

Hostouň B dlouho držela ve Vraném naději na dobrý výsledek, ale v pauze si domácí borci zchladili hlavy studenou sprchou, přestali zahazovat jasné šance a nakonec i díky hattricku kapitána Adama Fedrhance vyhráli jasně 6:2. V tabulce tak nakonec obsadili krásné čtvrté místo, navíc jako jediní porazili suverénní Tuchoměřice.

„Přestože jsme první půli prohráli, tak jsme jsme ji měli stejně jako celý zápas ve své režii a soupeře jasně přehrávali. Bohužel jsme trestuhodně zahazovali jednu šanci za druhou. Kluci vymýšleli hlouposti, kdy místo střely volili přihrávku a naopak,“ hodnotil trenér Vraného David Cimrman, podle něhož po uklidnění jeho tým druhou část suverénně ovládl.

Doutníky, dýmovnice, poháry. Olovnice slavila postup bez jediné ztráty

Čtvrté místo v Sokolu berou. „Jako nováček můžeme být spokojeni. Samozřejmě jsme mohli mít o pár bodů více, mrzí nás zbytečné ztráty na podzim v Lubné a ve Lhotě. Během jara nás potkala krize, když jsme vyhořeli v Zavidově, Rakovníku a Švermově. Tyto špatné výsledky a hlavně výkony nás stály třetí místo, které bylo naším cílem. Přesto sezonu hodnotím kladně a klukům a vedení patří poděkování,“ dodal David Cimrman, jehož klub čeká o nadcházejícím víkendu oslava devadesátin a na place se objeví legendy jako je právě on sám, ale i Josef Bauer, Libor Urban a další. Tam lidi z okolí nesmí scházet.

A Hostouň B? Neměla tak silný tým jako loni, kdy se rvala o postup. Je tam spousta mladých borců, ale kádr dával kouč Petr Študent často těžce dohromady. Třeba týmu mužstvu pomohou někteří dorostenci, kteří hráli skvěle v krajském přeboru ve sdruženém týmu se Švermovem. Ten nekončí, ale kvůli novým pravidlům už bude hrát jen po hlavičkou Hostouně. Oba kluby jsou totiž schopné rozumně se dohodnout a Hostouň pro start mužů v ČFL musí mít naplněn stav mládežnických mužstev, jinak by musela platit vysoký poplatek.