Třeba Sekanina šel ze strany sám na branku už po pěti minutách, brankáře Haráska však nepropálil. Nepovedlo se to nikomu za celé utkání. Ať to byly závary po standardkách, hlavička Galbavého do břevna, rána Steinbacha po dokonalém servisu Chaloupky, v úplném závěru se trestný kop Mertlíka z ideálního místa.

„Odehrajeme dobrý zápas, ať už vzadu, v záloze, i útočníci dřeli. Jenže na posledních třiceti metrech jsme špatní, to mě prostě hrozně štve. Degradujeme tím svůj výkon, nikdo není schopný to prorvat do brány,“ byl nazlobený trenér Doks Martin Škvára.

Hosté svou šanci využili, i když byla trochu náhodná. Po rohu pálil jejich útočník úplně mimo, ale ke smůle domácích trefil vracejícího se spoluhráče Mourka. Ten zpracoval a nezaváhal.

V hektickém závěru mohli hosté přidat další trefu, když po faulu brankáře Kieryka kopali pokutový kop, ale zkušený gólman, byť chytal s bolestivě zraněným malíčkem, pokus skvěle chytil. „To se mu povedlo a my pak mohli ještě vyrovnat, bohužel už se to nepovedlo. Koncovka nás prostě drtí a je to velká škoda. Musíme s tím něco udělat,“ litoval ještě Martin Škvára.

SK Doksy – SK Tochovice 0:1 (0:0). Branka: 57. Mourek. Rozhodčí: Šebela. Diváků: 200.

Doksy: Kieryk – Doležal (70. Havelka), Samek (70. Chaloupka), Zimerman, Pešička – Sekanina, Steinbach, Mertlík, Matějka – Galbavý, Nesládek (87. Větrovec).