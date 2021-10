V Tuchlovicích domaloval v hospodě na hřišti Slávek Karmazín další ze svých malířských děl, tentokrát na téma fotbal, jak jinak. Možná přimaloval i vítěznou barvy, možná ale pomohla i sázka kouče Miroslava Supáčka, který nabídl za tři body zbytek svých vlasů.

Že nakonec dohola opravdu šel, o tom rozhodl už v 9. minutě Cabejšek jediným gólem zápasu. Hosté doplatili na ofsajd systém, při němž je dostala Jarošem vyhraná hlavička právě na Cabejška, jenž sólo proměnil. Jenže za chvíli další šanci nedal a navíc se zranil a musel střídat.

Ještě hůř bylo domácím při zranění brankáře Pospíšila, místo něhož musel mezi tyče Rajninec. Těžkou situaci ale aktuálně až trojka týmu zvládla perfektně. Pomohla mu i obrana domácích, která hosty pustila do jediné velké šance. Tu ale nedali.

Také domácí mohli zvýšit a zajistit si klid, jenže po slalomu Žahoura se Tóthovi nepovedlo svou zakletu koncovku zlomit. A tak byl zápas nervózní až do konce a Tuchlovice i díky poučce účel světí prostředky tři body uhájily. „Ne všem hráčům se to líbí, ale v soutěži, kde bude určitě padat spousta týmů, body nutně potřebujeme. V tomhle zápase si možná někteří mysleli, že tuchlovickém posvícení vezmeme soupeře na kolotoč, ale párkrát jsme se svezli i my. Zejména tmavý Sogbo z áčka hrál výborně, ale naštěstí střílel do topolů,“ hodnotil Miroslav Supáček a posteskl si, že mužstvo dává málo branek. „Máme jich patnáct, to jich Jeslínek dal sám za Klíčany, v tom musíme přidat. Ale mužstvo trénuje a zápasy poctivě odjezdí, to mám radost,“ dodal.