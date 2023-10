Donedávna kopali třetí třídu, kdopak by na jejich stadionu čekal parádní zázemí a téměř…

Do zápasu vstoupili domácí dobře a po dlouhém autu šli do vedení ve 4. minutě Sedláčkem, na jehož adresu trenér ráno před zápasem prohlásil, že když dá gól, dovede podat výkon na ligové úrovni. Nicméně domácí branka spíš ukolébala, hrálo mezi vápny, a soupeř dobře kombinoval a hrozil ze standardních situací.

Jenže skóre se měnilo zase na druhé straně. Ve 34. minutě se Tuchlovicím povedla pěkná kombinace po pravé straně a na konci byl byl neomylný Václav Kraus, jenž se na podzim po čase dostal zase do dobré fotbalové pohody, hraje dost a skóruje.

Ve druhém poločase se hrálo podle stejného scénáře. Dobříš byla často na míči, ale na dostřel se dostávala sporadicky. V 66. minutě se projevila pohotovost Růžičky, který využil zaváhání při rozehrávce hostů a poslal do gólovky Bureše. Ten se poprvé zapsal do listiny mistrovských branek Tuchlovic, kam sice přišel před více než rokem, ale přibrzdilo ho vážné a dlouhé zranění.

Zdroj: Bohumil Kučera

Trenér Supáček tak mohl duel hodnotit pozitivně, navíc ho čekala oslava narozenin a dlouhého manželství (45. let!), o to víc byl spokojen. "Zápas byl mezi vápny vyrovnaný, my byli efektivnější a pohotovější před oběma brankami. Hráče v pondělí na tréninku pochválím za dobrou kombinační hru a nulu vzadu," dodal Miroslav Supáček.

AFK Tuchlovice - MFK Dobříš 3:0 (2:0). Branky: 4. Sedláček, 34. Kraus, 66. Bureš. Rozhodčí: Benák. Diváků: 150.