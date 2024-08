"Byly to doslova ubojované tři body, ale také týmový výkon. Tak se hraje o body," děkoval klukům z Tuchlovic jejich kouč Miroslav Supáček.

Jeho tým vedl už v 8. minutě, kdy po nezištné přihrávce Pihrta kanonýr Kraus nechyboval a trhal síť. Jenže než se hosté doradovali, už nechytili centr ze strany, ten si našel na zadní tyči Tauchmann a vyrovnal.

Za chvíli se však Tuchlovičtí zase veselili. Famózní křížný míč vymyslel Kraus na Sedláčka a radost byla veliká - 1:2.

Asi nikdo by v té chvíli neřekl, že to je poslední gól v zápase, ale bylo to tak.

Domácí přitom ostře sešlápli plynový pedál, dostali Tuchlovice hlavně po přestávce pod tlak, výborně kopali standardky. "Odvraceli jsme je horko těžko, něco jsme uskákali, zbytek pochytal jistý brankář Cimrman. Ve druhém poločase jsme se k výhře dopracovali řízenou defenzivou, ale byla to fuška," odfrkl si Miroslav Supáček.

Libiš nakonec svůj tlak i smůlou nevyužila, Tuchlovice zase trestuhodně zazdily nadějné brejky a dvakrát domácí zachránilo břevno (Tóth 82´ a Sedláček 86´).

"Jsem rád za tři body, ale radost mi především udělal velmi dobrý týmový výkon v době, kdy někteří hráči byli na dovolené," dodal Miroslav Supáček.

Sokol Libiš - AFK Tuchlovice 1:2 (1:2). Branky: 11. Tauchmann - 8. Kraus, 16. Sedláček. Rozhodčí: Kramný. Diváků: 120.

Tuchlovice: Cimrman - Pudil, Baratynskyy, Nosek, Kárník - Tóth, Kubů - Pihrt, Bureš (72. Brnovják), Sedláček (89. Hodan Adam) - Kraus (89. Červenka).