Díky tomu si ve druhé půli pořádně zastříleli. V 66. minutě se prosadil tuchlovický kanonýr Jakub Jaroš a jen o šest minut později ho napodobil František Sedláček. Stejný střelec se navíc prosadil i v 79. minutě, kdy stanovil konečnou podobu skóre na 4:0.

„Přes vytrvalý déšť se hrálo na dobrém terénu, za což si zaslouží dík náš trávníkář pan Ježil. Nás těší, že jsme zápas dovedli do zdárného konce za tři body. Navíc s nulou vzadu,“ vyzdvihl domácí lodivod.

Tuchlovice tak po úvodní porážce 0:1 v Poříčanech zapsaly do tabulky krajského přeboru první body a můžou se poněkud uklidnit před nedělním zápasem se Sokolčí. To Doksy, které do přeboru postoupily před touto sezonou, zatím na první bodový zápis čekají a do dalších kol budou potřebovat zapracovat na defenzivě. V prvním kole padly 2:5 a celkem už mají na svém kontě devět inkasovaných branek. V sobotu doma vyzvou Sedlčany.

AFK Tuchlovice – SK Doksy 4:0 (1:0)

Branky: 19. Fitko, 66. Jaroš, 72. a 79. Sedláček.

AFK Tuchlovice: Skalák – Pilař, Fitko, Duchoň, Kárník – Sedláček (81. Červenka), Bureš (46. Kubů) – Cabejšek (55. Brnovják), Baratynskyy (62. Kraus), Tóth – Jaroš (75. Procházka).

SK Doksy: Kieryk – Böhm (66. Fišer), Čampulka, Dlouhý, Galbavý, Havelka (85. Prošek), Chaloupka (75. Zlata), Nesládek, Neumann, Pešička, Samek.

