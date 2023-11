Druhé místo v krajském přeboru mají velkou šanci urvat fotbalisté Tuchlovic. Šestý nejlepší klub Kladenska doma deklasoval kvalitní celek Chlumce z Berounska 5:1, když se mu dvakrát během utkání povedlo dát slepené branky. Na podzim byly Tuchlovice doma neporazitelné!

Tuchlovice zase doma slaví, Chlumec porazily vysoko 5:1. | Foto: AFK Tuchlovice

Černou dvouminutovku prožili hosté na přelomu 22. a 23. minuty, kdy gólmana Šebka překonali nejprve přesně hlavičkující Pudil, jenž se se během podzimu vrátil do Tuchlovic ze Slaného. A pak přesnou střelou zpoza vápna Tóth.

Chlumec ale nepřijel pod tuchlovickou haldu na výlet a zejména na začátku druhého poločasu domácí hrající bez distancované opory Růžičky zatlačil před jejich branku. "Nehráli jsme v té době dobře a ztráceli míče na vlastní polovině," zlobil se trenér Tuchlovic Miroslav Supáček.

vysvobození přinesl domácí nadějný dorostenec Kraček, po jehož akci hosté faulovali ve vápně a neomylný exekutor Fitko penaltu jako snad vždycky proměnil. Navíc Kraček chvíli poté svým prvním gólem za A tým potvrdil oprávněnost nominace, protože vůbec poprvé naskočil v základní sestavě.

Čtvrt hodiny před koncem se prosadil křížnou ranou hostující Žáček, ale poslední slovo zase patřilo domácím. Po akci střídajících hráčů a střele Bureše doklepl na 5:1 další nadějný dorostenec Ditrich.

"Hráče chválím, zahráli si všichni a přispěli každý svým dílem k domácí neporazitelnosti. Vyhříváme se i nadále na druhém místě a kdo by to čekal? Příští neděli jedeme na podzimní finále do Poříčan, kde máme šanci na historické umístění, takže potrénujeme a uvidíme, čeho jsme schopní," hodnotil spokojený Miroslav Supáček.

AFK Tuchlovice - SK Chlumec 5:1 (2:0). Branky: 22. Pudil, 23. Tóth, 56. Fitko z PK, 59. Kraček, 80. Ditrich - 76. Žáček. Rozhodčí: D. Jarolímek. Diváků: 100.