Skutečně to vývojem připomínalo Spartu, srdcovku většiny Tuchlováků včetně předsedy Bešty a kouče Supáčka. Tuchlovice vedly po prvním poločase 3:0 a na hosty by nikdo nevsadil ani zlámanou grešli. Jenže oni se po hodině hry dostali dvěma trefami do hry, a tak se hrál ve vedru dramatický mač až do konce.

Kouč Supáček udělal proti sobotnímu nepovedenému vystoupení v Tuchoměřicích dost změn v sestavě, hlavně pak nasadil Zdeňka Folprechta. I díky jeho klidu na míči měli domácí zápas dlouho pod kontrolou. Folprecht v 11. katapultoval rychlého Kárníka (1:0), před poločasem pak připravil gól i Krausovi. Vše zakončil po akci Krause ve 42. minutě sám. A protože v bráně Tuchlovic debutující Cimrman pochytal perfektně všechny šance Dobříše, šlo se do kabin za stavu 3:0.

Jenže po obrátce jakoby se Tuchlovice zase vracely k sobotě. Hrály mizerně a hosté je dvakrát po sobě ztrestali. Miroslav Supáček pak ale využil síly lavičky, ve vedru okysličil sestavu novými kvalitními hráči a ti už náskok udrželi a v závěru ještě vylepšili.

Nejdřív po dobře zahraném rohu Sedláčkem dal hlavou Baratynskyy na 4:2 a poté se povedla spolupráce dvou bývalých šutérů SK Kladno a Kraus po přihrávce Tótha pečetil na konečných 5:2.

"S přístupem jsem spokojen, od začátku byla patrná jejich vůle po vítězství a i střídající hráči splnili své úkoly na výbornou. Byl to opravdu týmový výkon," hodnotil spokojený Miroslav Supáček.

AFK Tuchlovice - MFK Dobříš 5:2 (3:0). Branky: 11. Kárník, 37. a 88. Kraus, 42. Folprecht, 86. Baratynskyy - 58. Janda, 66. Machač. Rozhodčí: Brožek. Diváků: 312.

Tuchlovice: Cimrman - Pudil, Fitko (59. Duchoň), Baratynskyy, Kárník, Folprecht, Brnovják (46. Tóth), Pihrt (65. Cabejšek), Růžička, Bureš (59. Sedláček), Kraus.