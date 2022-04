A jak se zápas v Tuchlovicích vyvíjel? Hosté, jimž na jaře chybí znatelně střelci Jícha s Vocelem, šli i bez těchto snajprů brzy do vedení zásluhou Kasala. Jenže pak ex-kladenský Marek Tóth poprvé ukázal svou genialitu a prostrčil míč na Jaroše, který ukázal chladnokrevnost v zakončení – 1:1.

Hektická byla koncovka zápasu. Dvacet minut před koncem,. Kdy už Vocela naskočil, dojel skluzem do brankáře Tuchlovic Skaláka a zranil ho. Nastoupit musel náhradník Rajninec, Vocel vyvázl se žlutou. „On se žlutou a já taky, protože Skalákovo stehno vypadá jako po nájezdu buldozeru a po rozhodčím jsme hlasitě žádal červenou kartu,“ nezastíral Supáček.

Doberáci cvičí s tlakem fanoušků, ale jedou. To Votice prožily zmar

V závěru měli hosté nebezpečnou standardku, tu však domácí přežili, přešli do protiakce a míč dostal opět Tóth. Krásným centrem našel Brnovjáka a ten dal svůj životní gól – přesně v čase 94:45!

„Prožili jsme fotbalový orgasmus, mužstvo si ho za TOP výkon sezony zasloužilo. Je to Den vítězství, je to odměna za tréninkovou píli a práci, protože ne každý tým trénuje třikrát týdně jako my. Hráči se vydali na max a já jim děkuji,“ dodal spokojený Miroslav Supáček.

Podle kouče Velimi Radka Kulhánka byl jeho tým oslaben o několik hráčů, přesto mohl vést do 20. minuty o tři branky. "Druhý poločas byl vyrovnaný. V průběhu druhé půle se zranil domácí brankář a díky tomu rozhodčí nastavoval pět minut. A my právě v této době inkasovali po centru druhý gól. Domácí fanoušci byli nadšení, protože od devadesáté minuty řvali: Konec! S remízou byli spokojeni. Vzhledem k naší situaci jsme s bodem byli spokojení i my. Jenomže fotbal je krásný v tom, že se vše může změnit v poslední vteřině. To se bohužel přihodilo nám. Po obdržené brance rozhodčí hned odpískal konec,“ dodal zklamaný Radek Kulhánek.

Tuchlovice – Velim 2:1 (1:1). Branky: 43. Jaroš, 90. Brnovják - 10. Kasal. Rozhodčí: Suchý. Diváků: 100.

Tuchlovice: Skalák (72. Rajninec) – Pilař, Fitko, Kubů, Nosek – Žahour (60. Brnovják), Kedroň, Kraus (88. Vaigl), Tóth – Baratynskyy, Jaroš.