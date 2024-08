„Zasloužená výhra a úleva. Zdaleka to ale nemusely být takové nervy, rozhodnuto mělo být už do poločasu,“ měla jasno posila z áčka Jakub Kolářský, podle něhož zápas ovlivnilo horké počasí, které všem hráčům dalo zabrat.

Kladno odehrálo výborný poločas, ale dalo jedinou branku, zase však byla moc pěkný. Zadák Jakub Liška natáhl z dálky a dokonale trefil šibenici. Další branka už ale nepadla a stejně se vedlo domácím po přestávce.

A tak čtvrt hodiny před koncem přišlo vyrovnání, když Bouškovu ránu zpoza vápna tečoval Kolářský a brankář Ševce nedoskočil.

„Naštěstí přišel v poslední minutě brejk a další naše krásné zakončení,“ popisoval poslední trefu zápas Jakub Kolářský.

Ten bylo v posledních sezonách většinou členem základní sestavy kladenského áčka, ale po letním postupu do ČFL a příchodu kvalitních hráčů si zatím za první mužstvo zahrál jen ve středečním poháru ve Hřebči a hned se tam prezentoval krásnou ranou do břevna. „Béčku jsem pomohl rád. Měl jsem nedávno problémy s kolenem, tak jsem rád, že začínám sbírat minuty a mít zápasové vytížení. Ať už to bylo ve Hřebči, nebo teď s Kosoří. Konkurence v mužstvu samozřejmě je, ale já se snažím poctivě trénovat a po zranění se zase dostat do nejlepší formy,“ hlásí pořád ještě mladý a nadějný fotbalista.

SK Kladno B – Kosoř 2:1 (1:0). Branky: 22. Liška, 90. Šoškić – 75. Bouška. Rozhodčí: Lahoda. Diváků: 100.

Kladno B: Ševce – V. Novák, Fajka, Liška (68. Veiner), Kolářský – Blažek (68. Rous), Bokša (62. Janega), Slabý, Hanuščík (85. Kácl) – Truhlář (89. Šoškić), Kalina.