Zavidov – Unhošť 5:0

Od začátku se hrál vyrovnaný zápas, oba týmy slušně kombinovaly a dostávaly se do šancí, které dlouho zůstávaly nevyužité. Až ve 37. minutě našel Krejčí přesným centrem Žďánského a ten poslal domácí do vedení – 1:0. Záhy trefil hostující Burian břevno domácí branky.



Druhý poločas patřil domácím. V 54. minutě unikl Kapoun po lajně, přihrál Korčákovi a ten prostřelil Janouška – 2:0. A po hodině hry vysunul Štiller parádně Ždánského, který únik zakončil přesně – 3:0. Hosté se nevzdali a podruhé nastřelili břevno domácí branky. A tak Klouček vysunul Žďánského, ten obešel i gólmana a zkomletoval hattrick – 4:0. Skóre uzavřel Hanych, kterému naservíroval míč po pěkné individuální akci Korčák – 5:0.



„Představil se zde jeden z nejfotbalovějších týmů. Naštěstí pro nás, své šance neproměnil. Věděli jsme, že to nebude procházka růžovým sadem. Ač jsme se nevyvarovali hluché části ve druhé polovině prvního poločasu, utkání jsme zvládli,“ řekl k utkání zavidovský trenér Daniel Devera. „Kluci si vzali k srdci postřehy a připomínky, které jsem jim sdělili o poločase a zaslouženě dovedli zápas k vítězství,“ byl spokojený trenér vítězného celku.



Branky: 37., 61. a 79. Žďánský, 54. Korčák, 84. Hanych. Rozhodčí: Vlk. ŽK: 0:1. Diváci: 65. Poločas: 1:0.

Miloslav Doležal