Měl to být vrchol podzimní části I. B třídy, ale tím se nestal. Fotbalisté Velké Dobré na vedoucí Dobrovíz na jejím hřiště nestačili a zaslouženě prohráli vysoko 1:5. O výsledku nebylo pochyb prakticky už v poločase, hosté navíc odmítli dramatizaci zahozenou penaltou. A nakonec dohrávali v deseti po vyloučení Zelenky.

Tahák I. B třídy, zápas nejlepších týmů, jasně ovládla Dobrovíz (v červeném). Velká Dobrá odjela s porážkou 1:5!. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Po odchodu Zimermana na Doksy schází Dobré nejen hlavní stoper, ale celému týmu chuť lépe bránit. Hostující hráči navíc hrubě chybovali, několik šancí domácím nabídli jako na podnose a už do poločasu to bylo 3:0 (Novák, J. Krupička, Racocha). Domácím přitom scházel jeden ze základních kamenů ofenzivy Fajgl, hosté zase museli oželet nedávnou zraněnou posilu Kolmistra.

Po přestávce si dříč Stříška, který byl jedním z mála, který chtěl ze zápasem něco udělat, šikovně došel přes Nováka pro penaltu, jenže sám ji poslal jen do břevna a z dramatizace nebylo nic.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Nakonec sice stejný hráč po rychlé křídelní akci přece jen branku vstřelil a v 70. minutě se zdálo, že bude ještě o co hrát, ale Dobrovíz, která do té doby šance zahazovala, bleskově přidala svým tahounem J. Krupičkou čtvrtou branku. To už hosté hráli delší čas v deseti, když vyrobili další z mnoha minel a Zelenka ji hasil jen pomocí červeného faulu.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Výhru favorita podtrhl Knotek a ukázal, že ač je tým od letiště nováčkem, těžko ho někdo letos z první příčky I. B třídy sesadí.

Z pohledu Kladenska sice Dobrovíz leží 200 metrů za cedulí okresu, ale zajímavá je rozhodně. Po dlouhém zranění tady skvěle hraje někdejší velký talent Jaroslav Trnka, z vedlejší Hostouně sem pak dorazilo hned několik skvělých borců. V neděli zářil hlavně kapitán a dříč Lukáš Krupička, hodně vidět byli Dan Novák nebo David Fábry. U hostů kromě Stříšky a brankáře Kindla těžko někoho chválit… V Libčicích za týden potřebují být hráči Čechie naladěni jinak.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Dodejme, že dorazilo 150 diváků a asi se čekalo trochu víc vzhledem k dobrému počasí a důležitosti zápasu. A to ještě početná skupina včetně minikotle s bubnem byla z Velké Dobré. Jinak v Dobrovízi zatím fotbalisté skvělými výkony asi zdejší lidi zatím tolik nezaujali, to je škoda.