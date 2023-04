Zavidov měl přitom Libušín pořádně prověřit, pořád má ještě vynikající tým. Ale na jaře už pár slabých kol měl a tohle se k nim zařadilo. Hosté stíhali jen do pauzy, pak už bez výborných borců jako Korčák, Ždánský nebo Hanych neměli nárok.

Skóre otevřel po půlhodině Portužák, jenž po standardce a závaru propálil Štillera poprvé. Po změně stran se rozehrál mladý Jechumtál. Nejdřív po spolupráci s dalším mladíkem Kuklou uklízel merunu do sítě na 2:0, pak nabil centrem Křenkovi a jeho hlavičkové kladivo bylo nekompromisní. Sám Jechumtál následně po akci Kukly pečetil svou druhou trefou na 4:0.

Švermovu vystřelil skalp Lhoty posila ze Zlonic. Novák nemohl dceru oslavit lépe

„Jsem spokojen, a to zejména s druhým poločasem, kdy jsme už předváděli jasnou dominanci. Přitom na začátku zápas to byla trochu bouchaná, ale postupně jsme utahovali šrouby a šli za zaslouženou výhrou. Některé kombinace byly až do prázdné,“ byl rád hrající kouč Baníku Jiří Veselý, podle něhož teď v klubu vládne velká pohoda.

Libušín – Zavidov 4:0 (1:0). Branky: 32. Portužák, 50. a 71. Jechumtál, 67. Křenek. Rozhodčí: Adámek. Diváků: 30.