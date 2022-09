Tuchlovice začaly proti outsiderovi velmi laxně a procitnutí bylo tvrdé. Hosté bleskově dvakrát skórovali a domácí dostali do panického stavu. Ti si s první kritickou situací ještě poradili neskutečně, když do poločasu stihli skóre otočit. Skvělá byla hlavně pětiminutovka kolem 30. minuty, kdy se postupně trefili v rychlém sledu Brnovják, Duchoň a pak i Fitko. Následně se prosadil ještě Jaroš na 4:2 a Tuchlovice pak měly ještě jednu stoprocentní šanci, ale tu nedaly. "To je velká škoda, protože pak bychom už zápas podle mne dovedli do vítězného konce," litoval trenér Miroslav Supáček.