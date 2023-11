Úvod obstarali zmínění fanoušci, kteří vytvořili bengálskými ohni atmosféru jako při turecké lize. Na hřišti jim ale veselo nebylo. Hosté, ač jim scházel brankář Kolumbič, který musel zůstat v práci, zprvu potvrdili pozici mírného favorita a po ráně Kolbaby šli do vedení. Ale jejich radost trvala jen chvíli. Maroušek vyrovnal a pak se dostavil faktor X.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Libušín totiž šokoval a nasadil mladého útočníka Lukáše Chlumského, jenž na podzim nemohl hrát kvůli utrženému křížovému vazu. Právě „Chlum“ po prodloužení Křenka skóroval na 2:1! „Trénoval jsem v úterý a ve čtvrtek, na základě toho jsme se rozhodli, že půjdu do zápasu. Jen jsme se přemýšleli, zda půjdu do základu nebo později. Nakonec jsem začínal a vydržel dlouho,“ byl rád Lukáš Chlumský, který pokud by byl zdráv, určitě by Libušínu nějaké body v tabulce přibyly.

Baníku se povedla také druhá půlka zápasu. Vše se zlomilo v 67. minutě, kdy Slavoj zatlačil, ale Abrhamova technická rána mířila o centimetry mimo. Na druhé straně se pak maličký Fujdiar neskutečně odrazil a parádní hlavičkou rozvášnil domácí kotel.

Slavoj ztratil glanc, Jan Hrubý mu naložil na kárku čtvrtý kousek a teprve v závěru zase zaperlil Kolbaba, jehož utěšená rána dala hostům aspoň malinko radosti.

Jenže vzápětí už zase radostí skákali domácí, když Tomáš Felis nadvakrát překonal brankářského nezmara Krumpholce a oslavil první trefu v sezoně.

Domácí si poté užili děkovačku jako v lize, opět pod světly bengálských ohňů, naopak hosté se sunuli smutně do kabin a většina z nich dokonce neměla žlutý dres vůbec špinavý. I to o něčem svědčí. „Díky bohu, že je konec podzimu, úplně nám odešla forma. Libušín vyhrál určitě zaslouženě,“ sportovně uznal předseda Slavoje Petr Kovář.

Kdyby mu někdo před sezonou řekl, že tým urve 21 bodů a bude ve středu tabulky, byl by spokojen, ale… „Ten konec vše pokazil, mohli jsme na tom být úplně jinak. V Libušíně to vypadalo, že jsme na výletě,“ mrzí ho a plánuje změny v kádru. Někteří borci prý asi odejdou, ale jiní jsou v jednání a Slavoj by zase mohl být silnější.

Libušín čeká přes výhru těžký jarní špíl, 11. místo a pouhých 14 bodů jsou toho důkazem. V sobotu na to ale nikdo moc nemyslel.

„Celá ta atmosféra zápasu byla skvělá, byla to jedna z motivací, proč jsem šel hrát. Někdy se nám sice trochu ztrácel balon, ale jinak se mi to moc líbilo, navíc jsme to skvěle zvládli celý tým,“ radoval Lukáš Chlumský.