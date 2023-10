Dva týmy ohrožené pádem do okresního přeboru bodovaly v rámci okresních derby I. B třídy. Švermov otočil neradostně se vyvíjející bitvu v Hostouni, Braškov přetlačil Vraný, jemuž se venku nedaří jako doma a není schopné to změnit.

Braškovský Tomáš Repaský (v zelenobílém) odehrál proti Vranému dobrý zápas. I celý jeho tým. | Foto: Vladislav Lukáš

Poslední Hostouň má pouhé 4 body, ale její sok ze Švermova na tom byl před utkáním úplně stejně! Navíc pro domácí to bylo do konce prvního poločasu nadějné. Přišel jim pomoci ex-ligista Oskar Fotr a i díky němu proměnili mladíci Feko a Drda dva brejky.

Závěr poločasu však domácí potopil, zatímco hosté najednou začali dýchat plným objemem plic. Nejdřív z trestňáku prostřelil vše co mu stálo v cestě Vaněk a po chvíli se prosadil i Doubek po rohu ex-hostouňského Marka. Dvě minuty otočily ráz utkání, které po obrátce Baník třemi góly ovládl. „Těžili jsme z výborného napadání,“ hlásil spokojený trenér Švermova David Nedvěd.

Zdroj: Baník Švermov

Byl rád, že se trefil po důrazu Novák, že si jarní střelec Vydra vzpomněl na svou formu a parádním obloučkem přehodil gólmana. Pro penaltu si pak došel po své obávané kličce Vaněk a sám ji proměnil.

„Ani se mi to nechce hodnotit, je to pořád to samé: dobře začneme a pak se chybami potopíme. Vůbec jsme nezvládli jak konec prvního poločasu, tak začátek druhého. To rozhodlo,“ litoval trenér Hostouně Miroslav Mokroluský.

Zdroj: Baník Švermov

David Nedvěd byl naopak rád. „Po dlouho době věším v pondělí vyprané dresy s úsměvem na rtech. Jindy tady stojím a říkám si, jestli to má cenu se takhle pachtit,“ usmál se Nedvěd, ale ví, že tahle výhra ještě neznamená nic. „Klukům jsme řekl, že jestli chceme pomýšlet na záchranu, musíme ještě zvládnou dvě zbylá utkání. S Lány i v Zavidově určitě máme naději,“ je si jistý Nedvěd.

Vraný je venku pořád poloviční, Braškov brzy otočil

Špatnou sérii zlomil doma Braškov výhrou nad Vraným 4:1. Lépe přitom začali hosté, když už v první minutě měl šanci Kubík, ale nejlepší střelec soutěže nedal a nečekaně vyšel po dlouhé době naprázdno v celém utkání. Když ale chvíli po něm skóroval krásnou střelu Havlena, zdálo se, že hosté konečně prolomí venkovní nezdary.

Jenže už do poločasu se situace otočila. Nejdřív Zábranský pěkně našel rozběhnutého Hudouska, jenž vyrovnal, pak se prosadil také v poslední době trochu spící střelec Brodský – 2:1.

po pauze mohli hosté srovnat, nebezpečná byla rána P. Dandy a také hlavička střídajícího Kostovčíka, ale pak se dostal k míči přes Fedrhance Štoncner a přes protesty hostů (ruka?) dal třetí gól. Hostům se nezdál ani další zásah Zábranského (ofsajd?), ale výhru Braškov, hodně cennou, to už ohrozit nemohlo.

„Jsme rádi. Povedla se nám nějaká přeskupení v sestavě, když Přichystala s Šebesta zahráli jako defenzivní štíty velmi dobře a zápas se na beku povedl také Repaskému. Na Kubíka jsme ale neupozorňoval, protože vždy, když tohle udělám, dá nám ten hráč gól. Změna strategie se vyplatila,“ usmál se domácí trenér Martin Šalamoun.

Hostující David Cimrman hůř kousal poslední dva góly, ale prohru na ně nesváděl. „Štve mi víc to, že venku jsme pořád poloviční. Nechci nějak Braškov snižovat, i když se jim úvod sezony nepovedl tak jako loni, ale máme kvalitu a hráče na to, abychom ho porazili a byli do čtvrtého místa v tabulce. Nedaří se to a tohle mě na našem týmu mrzí,“ byl smutný trenér Vraného.