Sledovaný zápas krajského přeboru Nespeky – Velim nabídl kromě dobrých výkonů i jeden hrozivý faul. Vyostřenou atmosféru utkání přetavil do svého likvidačního faulu hostující Ondřej Vokřál, který nohama napřed doslova skočil do nohou Petra Čalouna. Nebylo daleko k tomu, aby ho zmrzačil. Komise rozhodčích dodatečně nechá případ přešetřit disciplinární komisí SKFS.

Rozhodčí Vojtěch Šesták udělil správně červenou kartu nicméně šéf komise rozhodčích Petr Blažej měl určitou výhradu. Ve zjitřených emocích by zkušenější sudí zákroku mohl (a nemusel) předejít.

„S jakousi teplotou utkání musí rozhodčí pracovat. My po nich chceme, aby vyhrocené situace zkusili zklidnit. Ovšem nemůže to být omluva pro tenhle brutální zákrok. Je sice zepředu, ale mnohem nebezpečnější, než kdyby byl zezadu. „Noha je zapřená, natažená jako beranidlo, podrážka proti, prostě zbraň. Je nutné takové zákroky trestat exemplárně,“ říká Petr Blažej.

Zdroj: SKFS

A další sledovaný zápas, tentokrát o první místo v I. A třídě mezi Chlumcem a Vestcem. Zákrok Jakuba Dobiáše na domácího Václava Ježdíka je úplně mimo, nepatří nejen do fotbalu, ale ani do života. Po odehrání míče Dobiáš srazil protivníka loktem do obličeje, přitom podle Blažeje je právě obličej nejzranitelnější částí těla a rozhodčí musí trestat v tomto případě i malé kontakty.

Jenže na podzim jinak dobře pískající Aleš Suchý tady udělal jednu zásadní chybu, příliš rychle vytáhl kartu. A protože zákrok pořádně neviděl, dal jen žlutou.

„Bohužel, ne vše je ve fotbale odhaleno a potrestáno. Pro rozhodčího Aleše Suchého to bylo složité, stalo se to mimo souboje o míč. Určitě měl s kartou počkat, není třeba ji vytahovat hned. Měl nejdřív komunikovat s asistenty. Ani oni nemuseli nic vidět, ale mohli. Prostě měl vyčerpat všechny možnosti, jak říkám já: doplnit si tajenku co nejvíce písmenky. Pak by ji vyluštil třeba správně.

Zdroj: SKFS

Předposlední video je z utkání I. B třídy Křivsoudov – Sedlčany B. Rozhodčí tady odmávali a odpískali neexistující ofsajd, což video krásně ukazuje. Petr Blažej jako někdejší mezinárodní asistent rozhodčího považuje tenhle výrok za nepochopitelný a neakceptovatelný. „Nejde to omluvit, nicméně i rozhodčí prostě chybují. Příště si dají pozor. Samozřejmě pokud ne, tak u nás skončí. Se dvěma druhy rozhodčích se loučíme předčasně. S těmi, kteří dělají úmyslné chyby a s těmi, kteří chyby opakují z nevědomosti.

Zdroj: SKFS

Duel I. B třídy Jevany – Říčany ukončil Jakub Čermoch prazvláštně. Nařídil trestný kop a po dlouhém čekání protaženém střídání najednou zapískal konec zápasu. Z hlediště zaznělo jen nechápavé: „Viděl jsem hodně, ale tohle ještě ne.“

Čermoch přitom svůj výkon pokazil naprosto zbytečně, stav utkání byl 4:1 a skóre by se měnilo maximálně kosmeticky. I podle Petra Blažeje to byl přesný příklad toho, jak by zbytečně neměl rozhodčí kazit svoje třeba i dobré vystoupení. „Tohle určitě nechceme, ten rozhodčí takhle zbytečně devalvuje svůj výkon,“ myslí si.

Zdroj: SKFS