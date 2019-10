BRAŠKOV – DRUŽEC 3:4 PK

O prvních družeckých bodech rozhodl Šilhan. Exligista vstřelil první branku (6.), po srovnání Jarošem (27.) zařídil únikem červenou pro hasícího Najera (trestňák proměnil Křivánek, 34.) a v závěru se na něm vyfauloval i brankář Kohout. Před půlí zvýšil Hlusička z penalty. Po pauze se Braškovu i v deseti podařilo Jarošem srovnat.„Hráčům jsem poděkoval za druhou půli, získali jsme alespoň bod, ale je to pro nás málo,“ shrnul pocity trenér Braškova Dan Míčka. Penalty ovládl zkušený gólman hostů Pelc, třikrát vystihl stranu.

„Hezké hřiště a nádherné počasí, přes naši početní převahu byla remíza zasloužená,“ přiznal internacionál Jan Suchopárek.

VELKÉ PŘÍTOČNO – SLANÝ B 2:0

Slánská rezerva padla po prohrách s vedoucím triem i v Přítočně, které naopak vyhrálo počtvrté za sebou! „My jsme si věřili, u nás se Slanému nikdy nedařilo. Zvítězila zkušenost, držení míče zápasy nevyhrává,“ nabídl svůj pohled trenér domácích Petr Fíman. Obě branky jako přes kopírák za během dvou minut zařídila dvojice L. Senko, Popelka. Únik po lajně, přihrávka proti noze a gól, měnilo se jen obsazení střelec a nahrávač. „Trochu se v tom plácáme, nepamatuji takovou sérii proher. Byli jsme hodně na balónu, ale nedali jsme šance. Trestňák Dandy vytáhl brankář, Novotný neproměnil brejk,“ řekl kouč Slaného Radim Vavroch.

TATRAN RAKOVNÍK B – KLOBUKY 4:2

Vlažný začátek přinesl dva kusy v síti Klobuk (13.). Po sklepnutí J. Vébra snížil po úniku Svoboda (16.) a vzápětí srovnal po obřím slalomu od půlící čáry Havlovec. Po pauze hosté nedali dvě velké šance a poté zaúřadoval sudí Horák. Foukl pětku, která nebyla, otáčel fauly a navrch neuznal regulérní branku hostů (ofsajd). „Smutná sobota, pan rozhodčí nám prý vracel nadávky diváků z minulého týdne, kdy u nás mával na lajně,“ šokovalo trenéra Klobuk Jiřího Čížka, jehož kolega Miroslav Sojka inkasoval za protesty ČK.

LUBNÁ – VINAŘICE 3:4 PK

Drama viděli diváci Lubné, kde hosty poslal do vedení Kořínek, ale už ve 13. minutě fauloval za vápnem brankář Doležal a dostal červenou. Do brány musel zkušený Petr Suchý z pole, který je zároveň starostou Vinařic a jako správný vůdce svou partu držel. Sice z nařízeného trestňáku inkasoval, z dalšího TK podruhé, ale také čapl tři velké šance. Po obrátce už hrály hlavně oslabené Vinařice. Kořínek srovnal (63.), další šance však nevyšly a z brejku poslal Lubnou zase do vedení Henzély (81.).

Přesto Vinařice body odvezly a mohly být i tři. Zelenka vyrovnal a Tůma šel sám na bránu. Jenže skvělý Herink ho v poslední minutě vychytal.

Vinařice přišly ještě o protestujícího Šaška (ČK 90.), ale penalty jim mág Suchý vychytal. "nakonec to musíme brát jako zisk," mínil vedoucí týmu Luboš Sládek, jehož tým občas hůř kousal výroky rozhodčích.

LÁNY – HOSTOUŇ B 2:5

Souboj dvou nejlepších střelců soutěže, domácího Balíka a Michalce, vyzněl pro hostujícího borce. Balík sice v úvodu režíroval obrat svého celku z 0:1 na 2:1 a ještě svou bombou vyřadil brankáře Ondrejičku, který se zranil při brance na 2:1. To pokus Balíka sice vytáhl, ale dorážka Reichla už šla mimo jeho dosah. Náhradník Plecitý potvrdil talent (piplá si ho futsalová Sparta) a už neinkasoval. Slanina s Michalcem do půle otočili, po pauze už svůj druhý zásah přidal Fábry a nakonec Michalec bombou potvrdil svou převahu nad Balíkem. Pochvalu sklidil také Motlík za tuna skvělé obranné prácičky.

JEDOMĚLICE - RUDNÁ 3:0

Jedoměličtí hostům povolili dvě vyložené příležitosti a obě v prvém dějství. Vždy však skvěle zasáhl brankář Rouček. Na druhé straně se staronové útočné duo Drbota s Milfaitem dostávalo do tempa pomaleji, ale druhý jmenovaný využil tvrdé práce Zahradníka a otevřel skóre (30.). Ještě před poločasovým hvizdem vydoloval míč Bakos a zvýšil. ve druhé půli se dlouhé moc nedělo, v závěru ale zase zabojoval Zahradník a mrština jeho práci přetavil ve třetí branku.

Jedoměličtí by teď rádi konečně zabrali venku, ale už předem tuší=, žáe zápas na půdě posledního družáce, kterýí poprvé vyhrál, nebude jednoduchý.

Aleš MORAVEC, Rudolf MUZIKA