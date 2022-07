„Řekl jsem mu teda, ať mě tam ve volném přestupovém období napíše. Já uvidím, jak na tom budu, nic neslibuju. V Lidicích bych skončil tak jako tak, takhle uvidím, jak na tom budu zdravotně a časově,“ říká zkušený obránce.

Jak tedy vidí v současnosti šance, že by ve 43 letech naskočil opět o soutěž výš a zkusil si ještě I. B třídu? „Je to tak padesát na padesát. Když pak dojde na lámání chleba a bude se blížit první mistrák, tak mě budou určitě svrbět nohy a určitě tam půjdu. Jak sám sebe znám, tak by mi to chybělo. I manželka bude ráda, když občas opustím domácnost a půjdu se vyventilovat na hřiště,“ říká s úsměvem.

Že by měl ale Vlasatý z vyšší soutěže po angažmá v okresním přeboru strach, o tom se nedá mluvit. „B třídu určitě ještě tak pět let zvládnu,“ směje se.

Rázem ale dodává, že s největší pravděpodobností už se bude jednat o jeho poslední sezonu v pozici hráče. Ve Lhotě, která letos sestoupila z krajského přeboru, ho láká hlavně spolupráce s mladšími spoluhráči a možnost podílet se na jejich vývoji. „Ve Lhotě by teď měli jít do áčka mladí osmnáctiletí a devatenáctiletí kluci. Možná se to obrací k lepšímu, ale jinak to vypadá, že na Kladensku fotbal skomírá. Je větší nabídka sportů, jsou jiné aktivity pro mladé,“ mrzí ho malý zájem mladých o fotbal.

„Já vidím jako hlavní úkol, že je potřeba zaplatit kvalitní trenéry. Ti vychovávají děti. V dnešní době mají vlastní zaměstnání, takže není lehké to skloubit. Je to poslání a řehole. Vybavení máme po celém světě stejné. Hlavní je zaplatit trenéry,“ říká Vlasatý k současné problematice mládežnického sportu.

Sám přitom nevylučuje, že by se v budoucnu trénování začal věnovat. Těžké to ale bude mít s volným časem. „Chci se věnovat svým synům. Jeden hraje hokej a druhý teď začíná s fotbalem i hokejem. Uvidíme, určitě budu dost a dost času trávit s nimi. Uvidíme taky, jak bez fotbalu vydržím. Třeba pak přejdu na trénování. Nevím, kam mě vítr zavane,“ krčí rameny bývalý profesionální hráč, ze kterého je pořád patrná obrovská láska ke kopané.

„Člověk to má v sobě od narození. Šlo nám o to něco dokázat, něčeho dosáhnout. To vás potom žene pořád dál. Mám kamaráda, kterému je 53 let a taky je pořád registrovaný hráč, který pořád hraje. Jsme taková generace,“ vysvětluje Vlasatý závěrem.

