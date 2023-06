Připomeňme, že Vlasatý začal v SK Kladno a jako hráč s nesmírně rychlými nohama na sebe brzy upozornil. Pomohl Kladnu k senzační sezoně v divizi a jasnému postupu, později po sloučení s Neratovicemi se v kádru udržel a kopal s úspěchem II. ligu. Kladno tehdy sahalo po postupu, lepší byla jen bohatá Mladá Boleslav.

První liga tedy nakonec Tomáše minula, klub ho odeslal na hostování do Ovčár, ale brzy se vrátil do okresu a několika vesnickým klubům výrazně pomohl. Ať to byly Doksy, kde se dokonce se svou bezvadnou Bárou oženil na hřišti, tak Hostouň, Lhota, Lidice a nakonec zase Lhota, které v marné sezoně po odlivu zkušených borců pomohl zachránit I. B třídu.

Doutníky, dýmovnice, poháry. Olovnice slavila postup bez jediné ztráty

Mezi spoustou mladíčků, jichž má Lhota hodně a potřebovala je ohrát, to neměl nejen skvělý hráč, ale i kluk snadné, ale misi utáhl a zvládl.

A co říci k Braškovu? Byl favoritem zápasu, chtěl udržet třetí místo v soutěži a to se povedlo. Tři góly dala jeho hlavní hvězda Josef Brodský, teď se mluví o dalších posilách z jeho bývalého klubu ve Hřebči. Ať už by dvojka Servus – Faktor (zájem je o něco všude možně), či jeden bývalý borec Sparty a Příbrami (naposledy třetí třída Slánska) byli nebo nebyli, Braškov bude silný i v další sezoně.

„Možná je ta vaše spekulace zčásti správná, ale jak to celé dopadne, ještě se jedná. Co se týče Sásy, už o konci párkrát mluvil, ale vždycky si to rozmyslel, tak uvidíme,“ smál se trenér Braškova Martin Šalamoun, který s Vlasatým dlouho ve Lhotě kopal.

A jak kouč Braškov svou první sezonu v novém klubu hodnotí? „Dobře a všem z klubu za ni děkuji,“ dodal Šalamoun, podle něhož byl poslední duel sezony úplně pohodový, ale ve vedru byli všichni šťastní, když sudí konečně zadul do píšťaly a bitvu ukončil.