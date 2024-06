"Já především musím složit poklonu domácím pořadatelům, že svou prací od brzkých ranních hodin umožnili zápas odehrát," děkoval domácím trenér hostů Miroslav Supáček.

Koho naopak chválit nechtěl, to byli jeho hráči. Těm se zápas nepovedl. "Každý se musí zamyslet na tím, co mohl udělat líp," dodal.

Na silně podmáčeném terénu a za stálého deště se hrál bojovný zápas plný férových soubojů. Zápas rozhodl svým výkonem domácí Sirotek. Ve 25. minutě po sólu z půlky hřiště nedal brankáři Tůmovi šanci a ve druhém poločase po jeho akci dával Beneš na 2:0 (70.). Druhému gólu předcházela tyčka nastřelená po dlouhém autu v 65. minutě tuchlovickým Krausem - tam se utkání lámalo.

Kraus se nakonec branky dočkal, když mu k ní pomohl chybou brankář Chlumce Šebek. Ale byla to už jen kosmetická úprava výsledku. "Hrál se celkem vyrovnaný zápas, ale my měli málo pohybu, hůř jsme se vyrovnali s hrací plochou a málo jsme se tlačili do zakončení. Pět střel na branku je málo," dodal Miroslav Supáček.

SK Chlumec - AFK Tuchlovice 2:1 (1:0). Branky: 25. Sirotek, 70. Beneš - 90. Kraus. Rozhodčí: Poklop. Diváků: 70.

Tuchlovice: Tůma - Pudil, Fitko (55. Kraček), Duchoň, Kárník - Bureš (72. Ditrich), Růžička - Cabejšek, Pihrt, Brnovják (46.Tóth), Kraus.