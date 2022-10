Možná i proto měla Velká Dobrá skvělý start. Slánského gólmana Junka propálil trochu lacino na přední tyč Volman a vzápětí po trmě-vrmě a několika odrazech i do břevna nakonec Kalousek dostal míč zřejmě za čáru.

Další šance Zelenky nebo navrátilce do sestavy Ondráška už gólem neskončily, a tak se Slaný dostalo zpátky do zápasu. Hezkou kombinaci, až futsalovou (však jsme také v Mekce futsalu Slaném), zakončil ostravský odchovanec Rehwald.

Jenže nástup do druhého dějství zase zvládla lépe Čechie a netradiční střelec Volman pěkně podél gólmana zvýšil na 1:3. „Jsem rád, že mu to sedlo zrovna v tomhle utkání, když klasičtí střelci svoje šance nedali,“ chválil zkušeného bojovníka trenér Marek Abrham.

Slaný se ještě jednou mohlo vrátit na dostřel. To mladíček Přibyl nahradivší zraněného Andruchoviče fauloval ve vápně a Trnka kopal penaltu. Jenže nová akvizice Čechie, brankář Jungr z Admiry Praha, jeho střelu zneškodnil. „Trnka to kopl trochu jako Souček ve Švýcarsku, špatně. Myslím, že jsme po chvíli měli kopat ještě jasnější penaltu, ale beru to, protože hosté hráli výborně a vyhrát si zasloužili. Abych pravdu řekl, nechápu, že jsou tak dole, protože hrají výborný fotbal a hlavně na jejich náběhy za obranu jsme si těžko zvykali,“ hodnotil zápas domácí trenér Radim Vavroch.

Hostující Marek Abrham byl spokojen hlavně s úvodem duelu, a také s obranou. „Začátek byl opravdu skvělý, jenže dva góly nás ukolébaly a soupeře jsme zbytečně pustili do hry. Naštěstí velmi dobře hrála obrana včetně mladičkého Přibyla, jehož jsme museli poslat na plac kvůli zranění Andruchoviče. Bodový zisk z posledního týdne je fajn, ale musíme do konce podzimu ještě aspoň devět bodů udělat, abychom byli trochu spokojeni,“ dodal Marek Abrham.

Slaný B – Velká Dobrá 1:3 (1:2). Branky: 14. Rehwald – 7. a 55. Volman, 9. Kalousek. Rozhodčí: A. Beneš. Diváků: 110.