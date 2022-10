Divácky nejatraktivnější zápas s devíti góly a velkými zvraty viděla Traverza aréna ve Hředlích, kde domácí přemohli v souboji výborných nováčků Vraný 6:3. Domácí vedli rychle 3:0, hosté však do pauzy srovnali. Popravil je až penaltový zákrok šest minut před koncem, pak už Hředle excelovaly.

„Za mne zápas hrubě ovlivnilo, že nás domácí pustili do šatny až třicet minut před zápasem. Vím, před námi hrál dorost a ještě kopal penalty, ale my se prostě nemohli rozcvičit a v úvodu zápasu to bylo jasně vidět,“ zlobil se na Hředle trenér hostů David Cimrman, podle něhož na krajské úrovni tohle nelze akceptovat.

Skutečně, domácí v úvodu zářili. Hlavně jejich obávané útočné komando Bechner (2 góly) – A. Vitner (1). A to ještě některé šance brankářská dvojka Sokola Adamus lapila. Jeho spoluhráči směrem dopředu však také umí a za stavu 3:0 zapnuli. Kubík snížil z penalty, pak přidal trefu Havlovec a ještě nabil Kubíkovi do prázdné na 3:3! „Dvě rychlé branky soupeře nás zcela vyhodily ze sedla a my se do něj nedokázali dlouho vyškrábat zpátky,“ konstatoval domácí lodivod Jan Sklenář.

Také ve druhé půli bylo Vraný mírně lepší, ale šance už nedalo a stejně si vedli i domácí, kteří také hrozili.

V 84. minutě přišlo rozuzlení. Hostující Jeřábek zaváhal, pak musel faulovat Bechnera a Sláma z penalty dal čtvrtý gól. Hosté hru otevřeli, už ale nevyrovnali a místo toho inkasovali další góly, Bechner dokonce završil hattrick. „Těchto tří bodů si musíme hodně vážit, protože jsme hráli proti jednomu z top týmů v soutěži, který má obrovskou sílu dopředu,“ těšilo Jana Sklenáře.

To David Cimrman byl zklamán. „Bylo to o čtvrtém gólu, kdo udělá první chybu. Bohužel jsme to byli my, ale kluků si cením, že po tom úvodu se zvedli a vrátili se do zápasu,“ našel pozitivum kouč Vraného.

Otrkali se ve vyšší soutěži. Teď se chceme zachránit, říká Nesládek z Doks

Lhota zavařila lídrovi

Jeden z nejlepších výkonů v sezoně podala Lhota, byť nakonec doma podlehla vedoucím Tuchoměřicím 1:2. Vedla trefou důrazného talentu Štoncnera, ale pak neuhlídala po standardce Jeslínka a hosté tak brzy vyrovnali. Ze zkušeného stoperské dvojky Vlasatý – Čurda pak druhý jmenovaný musel odstoupit a opět si tak nezahrál se synem, jenž nastoupil až po změně stran.

Hosté nakonec potvrdili kvalitu a ve druhé části po jedné chybě branku vstřelili, ale Tomáš Vlasatý svůj tým chválil. „Vůbec jsme nehráli špatně, tým se zlepšuje. Soupeř má řadu hráčů, kteří prošli vysokými soutěžemi, ale my se jim celkem vyrovnali. Škoda, že jsme déle neudrželi vedení,“ trochu mrzelo někdejší oporu Kladno, Hostouně či Lidic.

Po průvanu v sestavě pomohli Hostouni Fotr s Contrerasem

Jednostranný byl naopak duel v Hostouni, kde domácí béčko podalo tentokrát perfektní výkon a Švermov vyprovodilo s debaklem 5:0. Pozitivem utkání je, že na obou stranách trenéři Študent a Nedvěd dávají možnost haldě mladých kluků. Hostouň však měla znatelné posily z áčka a právě ty se během sedmi minut první části (20.-27.) postaraly o vedení 3:0, když se po pěkných kombinacích prosadil Fotr a dvakrát Chilan Contreras. „Měli jsme trošku problém, když tři hráči nemohli nastoupit kvůli pracovním povinnostem a další čtyři kvůli nemoci nebo zranění. Proto jsme uvítali, když nás posílili kluci ze širšího kádru áčka, kteří o víkendu nehráli, nebo hráli málo, protože jsou po zranění nebo nemoci,“ popsal situaci v kádru zelenobílých Petr Študent. Podle něj měl Sokol utkání od začátku pod kontrolou a ve druhé části Tytarenko s veteránem Motlíkem upravili na konečných 5:0.

Fotogalerie ze zápasu:

Poráčanin góly nepouští…

Jasnou a očekávanou výhru uhrál rovněž Libušín na půdě Tatranu Rakovník. Domácí sice bojovali, pár šancí měli, ale buď nebyli přesní, nebo výbornému brankáři Poráčaninovi (poctivě dře na každém tréninku a za osm zápasů dostal pouze šest branek!) pomohlo břevno. Baníku pomohla brzká pěkná branka z kopačky Jana Hrubého, který se trefil zpoza vápna. Hrubý měl vůbec den. Dlouholetá opora Velké Dobré vydláždila uličku Obradovičovi a ten v sólu zvýšil na 2:0. Když pak Obradovič nabil Marouškovi na třetí branku, tak si Libušín druhou část spíš hlídal. Domácí dvě šance měli, ale nedali. „Kluky musím pochválit. Zase jsme velmi dobře bránili a brzy se uklidnili třemi góly. A znovu zopakuji, že v B třídě si užívám fotbal i díky rozhodčím, tady prostě pískají dobře,“ byl rád Jiří Veselý.

Salto u jezu. Brodský tu spasil Braškov

Braškov udržel druhé místo, ale jeho bárka musela záměr sjet roztocký jez z voleje zapomenout. Na půdě předposlední celku to opravdu žádné body zadarmo nebyly. Domácí dřeli a byli odměněni před pauzou vedoucí brankou Merhauta po nepřehledné situaci po rohu. Udělali však zásadní chybu, po hrubé chybě obrany nechali Brodského bleskově vyrovnat, zkušený ex-ligista v poklidu dovedl míč do sítě.

Ani druhé dějství nic jasného nenabídlo. Braškov se sice zlepšil a víc hrozil, ale zdálo se, že minimálně bod u Jazzu zůstane. Jenže deset minut před koncem prosvištěl centr po rohu ke vzdálenější tyči a Brodský těžkou, ale parádní ranou z úhlu rozhodl. A předvedl po vzoru některých hvězd svoje oblíbené salto. V závěru ještě z brejku vše jistil Repaský. „Potvrdit dobrou sérii proti papírově slabšímu soupeři není nikdy jednoduché, což jsme očekávali a splnilo se to. Proto tyhle body bereme všemi deseti,“ řekl hostující Dan Míčka a pochválil i domácí tým. „Výkonem mě překvapili, chtěli se ukázat. Divím se, že mají tak málo bodů, protože kdyby za to zejména doma na malém hřišti vzali, měl by to tu těžké každý,“ myslí si Míčka.

Suchánkův šokující nástup, Strašecí obralo suverénního lídra!

Entuziasmus Lubnou brzy opustil

Vždycky očekávané derby mezi Zavidovem a čtyři kilometry vzdálenou Lubnou bylo pikantnější už tím, že hostům v týdnu položil funkci trenér Milan Polák a jeho náhrada se teprve hledá. Přišlo 150 natěšených fanoušků, jenže radost měli jen ti domácí. Jejich tým sice řešil v úvodu vypadnutí Krejčího, ale nastoupil minule zraněný Kapoun a okamžitě dal gól. Když se po chvíli trefil i Hanych, nabral zápas jednoznačný směr. Hostující bojovníci na kvalitu domácích nestačili, nepomohlo ani nasazení uzdraveného Kokšála. Půle skončila 4:0 a bylo jasno. „Hodně to ovlivnila první branka, domácí entuziasmus pak dost zchladl. Myslím, že stav mohl být i vyšší, naopak ve druhé půli už nabuzenost našich hráčů nebyla tak vysoká a hosté se dostali do hry víc. Góly jsme však zase dávali jen my, takže jsme spokojeni, i když si myslím, že koncentraci bychom měli udržet celých devadesát minut, jiný soupeř by to mohl potrestat,“ hodnotil zápas kouč vítězů Daniel Devera.

Derby zlomil Cafourek

Derby Novostrašecka se kopalo v Lánech, kam dorazila Mšec už bez trenéra Suchánka, který dostal laso od Strašecí a nahradit by ho měl navrátilec Sýkora. Zápas však vyšel lépe favorizovaným domácím. Těm se vrátil po trestu Putík a brzy dal vedoucí branku. Lepší byli i dál domácí, ale šance nedali a hosté mohli vyrovnat, jenže proti byl výborný gólman Javůrek. Také Doubrava čapal dobře, ale v poslední minutě poločasu ho překonal Cafourek a to byl asi zlomový moment utkání. Lány si už druhou půli pohlídaly, v závěru Buršíkem zvýšily a teprve poté J. Kapek z penalty dal čestný úspěch Mšece. „Kluci mi vyčítají, že je málokdy pochválím, tak to udělám dnes, odbojovali to. Bylo to dobré derby, emoce v normě, výhru jsme si zasloužili,“ mínil tahoun Lánů Milan Petr a doplnil, že je rád i za návrat produktivního Reichla a snad už také Mušálka. Obavu má naopak o Cafourka, jenž musel odstoupit.

I. B třída – skupina A

10. kolo (8. hrané): Roztoky – Braškov 1:3 (42. Merhaut – 44. a 80. Brodský, 91. Repaský), Lány – Mšec 3:1 (14. Putík, 45+1. Cafourek, 82. Buršík – 85. z pen. Kapek), Hředle – Vraný 6:3 (4., 26. a 92. Bechner, 22. a 89. Vitner, 84. Sláma – 30. z pen. a 45. Kubík, 33. Havlovec), Zavidov – Lubná 6:0 (38. a 69. Kučera, 5. Kapoun, 7. Hanych, 26. Neveďal, 75. Devera), Lhota – Tuchoměřice 1:2 (17. Štoncner – 23. Jeslínek, 69. Sulík), Tn Rakovník – Libušín 0:3 (3. Hrubý, 34. Obradovič, 37. Maroušek), Hostouň B – Švermov 5:0 (25. a 27. Contreras, 20. Fotr, 46. Tytarenko, 57. Motlík).