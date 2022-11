Nemuselo to tak být, kdyby v úvodu Vraný proměnilo tři tutovky. Dokonce ani střelec Kubík neuspěl, brankář Truhlář chytal výborně. Švermov pak přidal na důrazu a hru srovnal. Po dlouhé době hrající veterán Růžička žádal marně pokutový kop. „Byl ale jasný, nechal jsem si hráče přijít až ke mně a pak mi jasně seknul,“ líčil matador.

A na sudího Fejfara se hněval také po rozhodujícím momentu zápasu – penaltě na druhé straně (56.). „Karel Dušek odkopává míč, zují mu kopačku, ale penalta jde proti nám. Navíc pak ještě domácím odpustil jasnou ruku v malém vápně,“ mávl rukou naštvaný Růžička.

Video: Senzační skalp lídra, Hřebeč končí podzim na historickém maximu!

Každopádně Kubík z penalty Truhláře prostřelil a zařídil Vranému tři body. V závěru ještě oslovil do tutovky Kotěru, ten ale netrefil prázdnou bránu. Švermov to mohl dvakrát potrestat, jenže v závěrečném tlaku mu scházelo víc přesnosti. „Ale myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, asi nikdo nečekal, že je budeme takhle trápit. Škoda, že rozhodčí byl takhle hodně proti nám,“ ulevil si někdejší forvard Kladna, Velké Dobré či Motorletu.

Domácí David Cimrman penaltové momenty komentovat nechtěl, měl všechny hodně daleko. S rozhodčím však také spokojen nebyl. „Kazil to na obě strany. Kdybychom dali na začátku tři góly, mohl být klid, ale to je kdyby. Nakonec jsme se trápili v zápase, kde bych to nečekal,“ řekl Cimrman, jehož tým si jako nováček vedl na podzim výborně, jako jediný porazil suverénní Tuchoměřice, je pátý a má 24 bodů. A kdyby se nezranila posila ze Slaného Hansl… „Mrzí mě akorát ztráty se Lhotou a v Lubné, tedy týmy zespodu tabulky, mohli jsme mít o 4-5 bodů víc. Ale jinak jsem spokojen,“ usmál se Cimrman a k Růžičkovi prohodil s úsměvem: "Má kila navíc, ale zlobil nás, pacholek."