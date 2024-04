Jako první využil závar ke gólu hostující Sirůček, ale už za minutu vyrovnal hrající trenér kladenského celku Abrham. To samé se mu povedlo ve chvíli, kdy Slavoj inkasoval z penalty od Kubíka. „Abrham je opravdu skvělý fotbalista, jen mu chybí trochu nadhledu. Dvakrát nás potrestal, naštěstí na třetí gól Hansla už domácí odpověď nenašli. Ale podle podle mne jsme vyhráli zaslouženě, Slavoj vsadil podle mne nečekaně vlastně jen na obranu a brejky, s čímž uspěl u nás. Že tak budou hrát i doma jsem si nemyslel,“ mínil David Cimrman, který se vrátil po týdenní pauze na lavičku Vraného.

To předseda Slavoje Petr Kovář byl pěkně naštvaný. „Pořád se motáme v sestupových vodách a mám pocit, že hráčům to nedochází. V prvním poločase Kolbaba neproměnil tři tutové šance a jeho vysněná pozice útočníka se pro něj zřejmě už nehodí. Utkání bych hodnotil jako velmi vyrovnané, oba týmy se na jaře bodově trápí. My jsme si připsali třetí jarní prohru a pátou v řadě, když si vzpomenu na dva poslední podzimní zápasy,“ připomněl zlou sérii Kovář, podle něhož jeho tým prohrál v utkání 80 procent osobních soubojů. „Což zápasy ovlivní. Od našich hráčů mi schází nasazení, bojovnost a snaha urvat body. Soupeř svou trpělivostí a nasazením naše hráče strčil do kapsy a proto bere plný počet bodů. Na naše hráče jsem nazlobený, protože mají všechno, co potřebují a neváží si toho,“ zlobí se předseda Slavoje a okomentoval i autora obou gólů. „Tomáš Abrham odehrál dobré utkání, jeho nasazení by mělo být pro ostatní příkladem, jak to má vypadat.“

Teď Slavoj čeká derby o Kožovku s Velkou Dobrou, které se také nedaří. „Jestli i toto utkání prohrajeme, budu muset zakročit, takhle se za Slavoj hrát nebude. Kluci mají štěstí, že nemohu hrát já, jsem po plastice vazů, asi bych nějaké hráče na hřišti za ten přístup musel nakopat,“ dodal Petr Kovář.

Slavoj Kladno – Sokol Vraný 2:3 (0:0). Branky: 61. a 71. Abrham – 60. Sirůček, 63. Kubík (PK), 77. Hansl. Rozhodčí: Kulanda. Diváků: 100.