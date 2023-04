Sledovaný duel I. B třídy mezi Vraným a Braškovem rozhodně nenudil. Diváci viděli devět branek a nakonec byli spokojenější ti domácí, protože jejich tým vybojoval obrat z 2:4 na 5:4 gólem Michala Jarába z poslední minuty! Pro domácí o to sladší, že po podzimu cítili křivdu ze vzájemného duelu.

I. B třída: Braškov (v zelenobílém) doma přibrzdil rozjeté Vraný a porazil ho 2:0. | Foto: Vladislav Lukáš

Trenéři obou týmů, bývalí skvělí stopeři, chvílemi možná přicházeli o rozum nad chybami svých svěřenců. Ze začátku to byl hlavně domácí David Cimrman, jehož tým inkasoval už po minutě od Krovozy. A když Hrůnek vyrovnal, přišly rychlé odpovědi hostů, to se trefili Ukrajinci Litvinov s Kodrijou. „Laciné góly, které si soupeř nemusí vypracovat, nás trápí celé jaro. Kluky před chybami vždycky varuji, ale dělají je i ti nejzkušenější,“ hartusil trenér Vraného David Cimrman, jemuž chyběly tři důležité články sestavy, Kostovčík, Havlovec a střelec Kubík.

I proto se zdálo, že Vraný v duelu o třetí příčku tabulky utře nos. Ale nestalo se!

Na snížení Tajčem ještě jednou hosté odpověděli chvíli po přestávce Litvinovem a náskok 2:4 drželi do 70. minuty, jenže pak se jim hra zbortila. Rozhodčí Husák zapískal domácím dva pokutové kopy a zkušený Volf ani jednou nezaváhal – 4:4. „Za mě jasné penalty a klidně mohly být i další, ty už sudí pískat nechtěl,“ měl jasno Cimrman, zatímco Martin Šalamoun sice penalty nezpochybňoval, ale druhé podle něj předcházel jasný faul domácích.

Hosté nakonec neudrželi ani remízu. Domácí sice pár šancí zahodili, ale v poslední minutě dostal Jaráb centr na na zadní tyč a hlavou ho uklidil na místo určení.

„Pro hosty asi kruté, ale měli jsme jim po podzimu co vracet a o to sladší ta výhra pro nás je. Kluky musím pochválit. I když nám soupeř zas a zas odskakoval, nezabalili to a zaslouženě to otočili. Byli jsme lepším týmem,“ prohlásil David Cimrman.

Martin Šalamoun měl jiný názor, hlavně nesouhlasil s kritikou podzimního duelu. „Nevím, za co byli u nás naštvaní, oni u nás žádné penaltě nečelili. Ale spíš se budu koukat na náš výkon, který byl vepředu nejlepší na jaře. Vzadu máme kluky, co kopali třetí třídu a ti se zlepšují, zatím ale v tak vypjatém konci jejich zkušenosti nestačí. A já nastoupit nechtěl, protože na lavičce už by nikdo nezbyl, což je špatně. Ale v klubu na tom pracujeme,“ řekl Martin Šalamoun a dodal, že Vraný bylo hratelným sokem. „Určitě nebyli lepší a nepřehráli nás. Ve srovnání třeba s Tuchoměřicemi to byl úplně jiný zápas, v němž jsme měli proměnit víc šancí,“ mrzelo ho.

Vraný – Braškov 5:4 (1:3). Branky: 17. Hrůnek, 41. Tajč, 75. a 81. Volf (oba z PK), 90. Jaráb – 1. Krovoza, 23. a 49. Litvinov, 27. Kodria. Rozhodčí: Husák. Diváků: 80.